Congo-Brazzaville: Quinzaine du gouvernement - Le pays consolide ses initiatives en faveur de l'environnement

Les questions environnementales ont été au menu de la « Quinzaine du gouvernement », hier à Brazzaville. A l'orée de la COP 30 qui aura lieu du 10 au 21 novembre prochain à Belém, au Brésil, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a évoqué les multiples initiatives que le pays a prises pour lutter contre les changements climatiques en faisant état de ses attentes à ce rendez-vous mondial.

Le Fonds bleu, le financement de la transition énergétique, la dégradation du lac "Tchipounga" dont le dossier de réexamination est sur la table du gouvernement tout comme celui de la biosphère de Dimonika, patrimoine mondial de l'Unesco qui contribue à la séquestration du carbone, font partie de multiples sujets qui ont meublé la série de questions-réponses entre la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, et les journalistes lors de la « Quinzaine du gouvernement », le 28 octobre.

Une « Quinzaine », comme d'habitude, coanimée avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla, qui a répondu aux questions liées à l'opération en cours contre les « bébés noirs » et à la redevance audiovisuelle.

Pour la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, le pays a réalisé des avancées en la matière. La création cette année de l'Agence nationale de l'environnement pour moderniser la gestion de ce secteur, le suivi des politiques nationales et la mise en oeuvre de la réglementation en témoignent, selon elle.

Par ailleurs, la mise à jour de la loi de 1991 abonde dans le même sens. Celle-ci a été revisitée afin de prendre en compte non seulement la protection de l'environnement, mais aussi sa gestion durable. Les initiatives que ne cesse de prendre le pays ne sont pas ici exhaustives.

La ministre Arlette Soudan-Nonault a saisi l'occasion pour lancer un appel à la population qui a intérêt à adopter des comportements éco-citoyens, car « nul n'est à l'abri du changement climatique », a-t-elle souligné.