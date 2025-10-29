Congo-Brazzaville: Société congolaise de philosophie - Jean Bruno Mbouilou designé coordonnateur du bureau de Brazzaville

La société congolaise de philosophie (Sophia) que dirige le Pr Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a installé, le 28 octobre à l'Institut polytechnique de Kintelé, son bureau de la coordination départementale de Brazzaville.

La Sophia a pour objectif de promouvoir le savoir et l'universalité du savoir, de vulgariser la réflexion philosophique au Congo par le biais des conférences, des tables rondes, des forums et bien d'autres. Jean Bruno Mbouilou a été désigné à la coordination du bureau départemental de Brazzaville, lors d'une assemblée générale. Il est secondé par un adjoint, une secrétaire et un rapporteur. La mission de l'équipe est de sortir de la spéculation pour la pratique de la philosophie de la cité, de la vulgariser et de lui rendre son rôle essentiel sur la question de l'homme en vue de servir de levier de la société.

D'après ses statut, la Sophia se propose de valoriser et d'établir la réflexion et la pratique philosophique au cœur de la cité congolaise par la diffusion des productions scientifiques, l'organisation des activités de recherche et des rencontres scientifiques. Son président, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, a axé sa communication sur l'adhésion volontaire à toutes catégories des membres: membre sociétaire, associé et membre honoraire. D'après lui, le philosophe est interpellé dans la société sur toutes les questions, car la philosophie sauve l'homme. Ainsi, a-t-il poursuivi, toute philosophie est née des périodes de fragilité.

Abordée à cette occasion, la secrétaire du bureau de coordination départementale de Brazzaville, Horty Amelia Malou-Malou, proviseur au lycée d'excellence conventionné de la Révolution, a manifesté sa joie d'être à ce bureau. Pour elle, la philosophie est aussi la pratique. Aussi veut-elle quitter le stade de la réflexion pour la lier à la vie quotidienne.

