Congo-Brazzaville: Révision des listes électorales - Les organisateurs satisfaits à deux jours de la clôture

L'évaluation de l'opération d'enrôlement sur les listes électorales faite le 28 octobre, à Brazzaville, par la Direction générale des affaires électorales (DGAE), la Commission nationale électorale indépendante (CNEI), la force publique et les administrateurs maires des arrondissements, a révélé que plus de 90% des électeurs ont été déjà enrôlés.

À deux jours de la clôture de la campagne de la révision des listes électorales, l'administration électorale se dit satisfaite du travail en cours de réalisation sur le terrain. Le préfet, directeur général des Affaires électorales, Jean-Claude Etoumbakoundou, l'a dit à la presse au sortir d'une réunion technique regroupant le président de la CNEI, Henri Bouka; la délégation de la force publique conduite par le chef d'état-major général des Forces armées congolaises, le général Guy Blanchard Okoï; et les administrateurs maires.

« À deux jours de la fin de la campagne de la révision des listes électorales, et à quatre mois de l'élection présidentielle, nous avons voulu, en collaboration avec le président de la CNEI, faire une évaluation de l'opération qui a été menée sur le terrain. La force publique est venue pour faire l'évaluation sur la liste spéciale, il était nécessaire qu'elle vienne nous présenter la situation. Avec les chefs des circonscriptions administratives et territoriales, nous avons échangé sur la liste générale », a expliqué le DGAE.

Parlant du constat fait sur le terrain, Jean-Claude Etoumbakoundou a indiqué que les choses se passent bien. Le taux de réalisation est estimé à plus de 90% des électeurs enrôlés. « Le constat est positif, il y a l'engouement et nous pensons que d'ici là les choses seront bien présentées. Les Congolais attendent souvent le dernier jour pour aller vers les bureaux d'enregistrement, ce que je peux demander à nos compatriotes, c'est d'aller massivement dans les bureaux d'enrôlement pour les derniers jours qui nous restent », a-t-il invité à l'issue de cette réunion qui s'est déroulée séparément.

Quant aux administrateurs maires, le DGAE leur a demandé de poursuivre le travail qu'ils ont amorcé depuis le 1er septembre afin d'atteindre les résultats escomptés. Interrogé sur une éventuelle prorogation de la date de clôture de l'opération, Jean-Claude Etoumbakoundou a rappelé que cela relève des prérogatives du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation en rapport avec le constat fait sur le terrain.