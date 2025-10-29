Congo-Kinshasa: Braquage de la Rawbank - Ouverture de l'instruction au tribunal militaire de Kinshasa/Gombe

Le tribunal militaire garnison de Kinshasa/Gombe a entamé ce mardi 28 octobre l'instruction dans l'affaire du braquage déjoué le 16 octobre à la Rawbank, située à la place Victoire, dans la capitale congolaise. Ce procès en flagrance met en cause Honorine Porsche, une citoyenne allemande, poursuivie pour vol à mains armées de 10 000 USD, terrorisme et association des malfaiteurs.

Aux côtés de Mme Porsche comparaissent quatre autres personnes : deux gardiens de la Rawbank et deux commissaires de police.

Deux autres suspects, actuellement en fuite, sont jugés par contumace. Lors de la première audience, Honorine Porsche a plaidé non coupable.

Elle a exprimé son souhait de voir le procès se poursuivre sans délai, contrairement à ses avocats et à ceux de la partie civile, qui ont demandé un renvoi de huit jours.

Un second procès pour traitements inhumains

Parallèlement à cette affaire, un autre procès est en cours devant la cour militaire de Kinshasa/Gombe. Il concerne les traitements inhumains et dégradants qu'aurait subis Mme Porsche lors de son arrestation. Ce dossier vise des militaires de la Police militaire (PM). La prochaine audience est fixée au 3 novembre.