Congo-Kinshasa: La peur gagne les chefs locaux de Rutshuru après le meurtre d'un notable de Kisharo

Un notable de la localité de Kisharo, dans le groupement de Binza (territoire de Rutshuru, Nord-Kivu), a été tué à l'arme blanche dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 octobre par des hommes armés non identifiés.

Ce nouveau meurtre porte à deux le nombre de cadres de base tués en l'espace d'une semaine dans cette zone sous occupation de l'AFC/M23.

Selon des sources locales, l'attaque s'est produite vers 19 heures dans le quartier Majengo. La victime, connue sous le nom de "Ndombolo", a été surprise à son domicile par des assaillants armés qui l'ont tuée à l'arme blanche.

Après leur forfait, les malfrats ont pillé plusieurs habitations voisines, emportant des biens de valeur et du bétail; avant de disparaître dans la nature.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une insécurité qui s'installe

Ce meurtre intervient dans un contexte d'insécurité grandissante dans le groupement de Binza. Les chefs de localités, de plus en plus ciblés, vivent dans la peur. Nombre d'entre eux passent désormais la nuit en dehors de leur domicile, craignant pour leur vie.

« Ces derniers temps, nous sommes devenus des cibles. On ne sait plus à qui faire confiance. Nous vivons la peur au ventre », confie un cadre local sous anonymat.

Ce drame fait suite à l'assassinat, il y a une semaine, du chef de la localité de Buramba, également tué par des hommes armés non identifiés. En août dernier, le chef du quartier Kiheka à Nyamilima avait lui aussi été abattu par balle à son domicile. Ces trois localités ( Kisharo, Buramba et Nyamilima) sont toutes situées dans des zones actuellement sous contrôle de de la rébellion de l'AFC/M23.

Face à cette série d'assassinats, les communautés locales appellent les autorités nationales et les partenaires internationaux à renforcer la protection des cadres de base, souvent en première ligne face aux groupes armés. La société civile du territoire de Rutshuru alerte sur le risque d'un effondrement de l'autorité locale, si ces violences ciblées se poursuivent.