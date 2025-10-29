Congo-Kinshasa: La peur gagne les chefs locaux de Rutshuru après le meurtre d'un notable de Kisharo

28 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Un notable de la localité de Kisharo, dans le groupement de Binza (territoire de Rutshuru, Nord-Kivu), a été tué à l'arme blanche dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 octobre par des hommes armés non identifiés.

Ce nouveau meurtre porte à deux le nombre de cadres de base tués en l'espace d'une semaine dans cette zone sous occupation de l'AFC/M23.

Selon des sources locales, l'attaque s'est produite vers 19 heures dans le quartier Majengo. La victime, connue sous le nom de "Ndombolo", a été surprise à son domicile par des assaillants armés qui l'ont tuée à l'arme blanche.

Après leur forfait, les malfrats ont pillé plusieurs habitations voisines, emportant des biens de valeur et du bétail; avant de disparaître dans la nature.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une insécurité qui s'installe

Ce meurtre intervient dans un contexte d'insécurité grandissante dans le groupement de Binza. Les chefs de localités, de plus en plus ciblés, vivent dans la peur. Nombre d'entre eux passent désormais la nuit en dehors de leur domicile, craignant pour leur vie.

« Ces derniers temps, nous sommes devenus des cibles. On ne sait plus à qui faire confiance. Nous vivons la peur au ventre », confie un cadre local sous anonymat.

Ce drame fait suite à l'assassinat, il y a une semaine, du chef de la localité de Buramba, également tué par des hommes armés non identifiés. En août dernier, le chef du quartier Kiheka à Nyamilima avait lui aussi été abattu par balle à son domicile. Ces trois localités ( Kisharo, Buramba et Nyamilima) sont toutes situées dans des zones actuellement sous contrôle de de la rébellion de l'AFC/M23.

Face à cette série d'assassinats, les communautés locales appellent les autorités nationales et les partenaires internationaux à renforcer la protection des cadres de base, souvent en première ligne face aux groupes armés. La société civile du territoire de Rutshuru alerte sur le risque d'un effondrement de l'autorité locale, si ces violences ciblées se poursuivent.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.