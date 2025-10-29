Cote d'Ivoire: Portrait/Pierre Claver Gnamon Kouadio dit Gek Picy - Le rappeur sensibilisateur

À l'heure où beaucoup de rappeurs misent sur le clash, la provocation ou la fête pour exister, lui a fait le choix de mettre sa musique au service de la conscience collective. La sensibilisation face aux maux qui minent la société demeure la réelle source de motivation de sa carrière. Pour le reconnaître dans le game du rap ivoirien, cherchez simplement Gek Picy, alias le Chouchou du Saint-Esprit.

Un surnom qui tire sa source de son nom à l'état civil : "Gek" pour Gnamon Kouadio et "Picy" pour Pierre Claver.

Du haut de son mètre 80, c'est toujours avec le sourire que vous le verrez lors de ses multiples initiatives de sensibilisation. Comme le vendredi 29 août 2025 à Koumassi, où il était en pleine collecte de sang dans le cadre de la 4e édition du Faut Rouler Doucement Tour, pour venir en aide aux accidentés de la route. Plus récemment, le samedi 18 octobre 2025, à la 1re édition du Slam For Peace, où il a mobilisé les jeunes pour sensibiliser à des élections apaisées par les mots.

La naissance d'un rappeur engagé...

Et pourtant, rien ne le prédestinait à cette trajectoire.

Né le 5 septembre 1997 à Abobo Sogefiha, le quartier qui l'a vu grandir, le petit Pierre-Claver n'avait qu'un seul rêve en tête : devenir footballeur professionnel.

Mais issu d'une fratrie de trois enfants, avec une éducation profondément ancrée dans la foi catholique, c'est naturellement qu'il intègre la chorale Les Tout-Petits du Royaume des Cieux de la paroisse Saint François Xavier.

En effet, son père est vicaire catéchiste et sa mère enseignante à la maternelle de ladite paroisse.

Les moments passés sous la douche étaient des heures de concerts privés. « J'avais toujours des frissons quand je regardais les concerts. J'écoutais toutes sortes de musiques, en français comme en anglais », se souvient-il. C'est en 2012 qu'il comprend que le rap est la musique qui lui parle vraiment.

Il mène alors des recherches, s'imprègne de l'univers et comprend que ce style lui offre le meilleur canal pour faire passer ses messages. Parmi les artistes qui l'inspirent figure d'abord le rappeur américain Lil Wayne, qu'il admire pour son flow, même s'il ne comprenait pas toujours les paroles.

En France, c'était le groupe Sexion d'Assaut, pour leur capacité à véhiculer des messages profonds. En Côte d'Ivoire, ses références sont Garba 50, MC Claver, Stezo, Kiff No Beat et Suspect 95.

Des artistes qui, selon lui, faisaient « quelque chose qu'il aime », sans forcément être ses idoles.

Avec ses amis du Collège Fuseaux Cours Sociaux d'Abobo, il lance le premier groupe de rap de l'établissement en 2013-2014, baptisé La Session des Littéraires, alors qu'ils sont en classe de seconde.

Deux chansons voient le jour, mais leur notoriété ne dépasse pas les murs du collège. L'année suivante, le groupe se dissout. Les membres se concentrent sur le Bac.

Korhogo, terre de révélations et tremplin vers la scène nationale...

Bac en poche, Pierre Claver est orienté à l'Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo, en Sciences de l'Information et de la Communication.

Avant de débarquer dans le Poro, il emporte dans ses valises des chansons enregistrées à Abidjan grâce à Paul Mickaël Beugré, une âme généreuse qui lui a offert deux séances studio. Son objectif est clair : lancer sa carrière solo sous le nom de Gek Picy, tout en continuant ses études.

Il profite de son temps libre pour faire le tour des radios, se produire dès que possible, et bâtir une présence locale.

Pour financer sa carrière, il vend des bonbons en amphi et du gari en résidence, ce qui lui permet d'acheter des tenues de scène et de payer ses séances studio.

En 2018, il participe pour la première fois au concours du meilleur rappeur de la ville lors du Festival des grillades de Korhogo, mais repart bredouille.

Touché, il se promet de tout rafler l'année suivante. Pour conquérir le coeur du public, il propose à son arrangeur natif de Korhogo de devenir son manager.

« Je rappais dans les bus de l'université. Je participais à des concerts. Quand des artistes venaient en prestation, je faisais les premières parties. Souvent, j'étais même dans le comité d'organisation : je ramassais les sachets, je plaçais et j'essuyais les chaises dans l'espoir d'être repéré pour monter sur scène », se remémore-t-il.

Et en juillet 2019, il tente à nouveau sa chance au Festival des grillades. Pari réussi : Gek Picy est sacré meilleur rappeur de la région du Poro. En décembre de la même année, il est nominé aux Oscars du Poro aux côtés de plusieurs groupes de rap. Il remporte le trophée. Son nom commence à s'imposer, certains le surnomment "le rappeur des étudiants".

En 2020, il est consacré meilleur artiste rappeur du District des Savanes. De retour à Abidjan pendant les vacances universitaires, il participe à des émissions radio et télé sous la bannière "artiste venu de Korhogo".

Du choc personnel à l'engagement social...

Mais c'est un drame qui transforme son parcours : la mort de Levis Coulibaly en 2019, son ami, puis celle de JP Sheney, un potentiel producteur, tous deux fauchés dans des accidents de moto. Bouleversé, Gek Picy transforme son deuil en action : il écrit la chanson "Faut rouler doucement", un appel poignant à la prudence routière. Très vite, le morceau devient un outil de sensibilisation, notamment à Korhogo.

En 2021, il lance la caravane "Faut Rouler Doucement Tour", qui alterne concerts, conférences, campagnes radio dans plusieurs villes : Korhogo, Odienné, Agboville, Abidjan, et bientôt Bouaké.

Gek Picy ne se contente pas de chanter, il veut sensibiliser par la musique. « Si tous les artistes chantent pour faire danser, qui va chanter pour faire réfléchir ? »

Ses titres comme "On veut la paix", "Papa", "Faut laisser", ou encore "Côte d'Ivoire de demain" abordent des thèmes sociaux : réconciliation, citoyenneté, valorisation du père, lutte contre la drogue et la délinquance.

En 2023, il remporte le Prix de l'Étoile montante du Rap ivoire au Prix international des musiques urbaines et du coupé-décalé (Primud).

Une consécration contestée par certains qui jugent sa notoriété insuffisante. Mais Gek Picy leur répond par les faits : mobilisation sur le terrain, affiches, votes dans les écoles et universités, soutien des familles et de la jeunesse.

Cette ténacité attire l'attention au-delà des frontières. En décembre 2024, il reçoit le Yãngue Awards au Burkina Faso : prix du meilleur jeune engagé dans la sensibilisation. Il devient l'un des rares artistes ivoiriens primés pour l'impact social de sa musique.

Avec une vingtaine de titres, un EP sorti en septembre 2025, et une 4e édition du "Faut Rouler Doucement Tour" qui a touché des milliers de personnes, Gek Picy continue son chemin.

Il appelle les institutions, Ong et le secteur des transports à soutenir ses actions : « Notre objectif, c'est de sauver des vies. ». Aujourd'hui titulaire d'un Master 2 en communication pour le développement, il est aussi ambassadeur du Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions (Pnlta). Et il ne compte pas s'arrêter.