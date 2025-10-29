Cote d'Ivoire: Marche interdite du 11 octobre - Le Procureur somme les détenteurs d'armes de les remettre aux forces de l'ordre

28 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, également Directeur de la Section Antiterroriste, a publié ce lundi 28 octobre 2025 un communiqué officiel relatif aux suites judiciaires des violences survenues lors des attroupements du 11 octobre 2025, consécutifs à l'interdiction de la marche projetée par les groupements politiques PPA-CI et PDCI-RDA.

Selon le communiqué, les enquêtes menées et les interpellations opérées dans le cadre de ces troubles à l'ordre public ont permis de découvrir que plusieurs individus, parmi lesquels des personnes se réclamant du service d'ordre du PPA-CI, étaient en possession d'armes de guerre.

Le Parquet rappelle avec fermeté que la détention illégale d'armes de guerre constitue une infraction grave, passible d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans, conformément à la législation en vigueur sur les armes, munitions et substances explosives.

Face à cette situation préoccupante, le Procureur de la République exhorte toutes les personnes détenant illégalement des armes à les remettre sans délai aux unités de police ou de gendarmerie les plus proches. Il a précisé que les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires s'ils persistent dans l'illégalité.

Toutefois, le communiqué ouvre la voie à un geste d'apaisement : les détenteurs qui procéderont volontairement au dépôt de leurs armes pourront bénéficier de circonstances atténuantes, a précisé le Procureur.

Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par un regain de tension politique après la marche interdite du 11 octobre, et traduit la volonté des autorités judiciaires de prévenir toute escalade de violence en assurant le strict respect de la loi et la préservation de l'ordre public.

