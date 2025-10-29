Sénégal: Hommage national au Pr Amadou Mahtar Mbow - Le chef de l'Etat salue un siècle de savoir, de lutte et de dignité

Le 28 octobre 2025 à Diamniadio, la République du Sénégal a rendu un hommage solennel au Pr Amadou Mahtar Mbow. La rencontre a été présidée par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, de la famille du défunt, ainsi que de nombreuses personnalités issues des milieux éducatif, diplomatique et culturel.

Dans son discours, il a salué un résistant de la liberté, le bâtisseur de savoir et témoin d'un siècle. A son avis, Amadou Mahtar Mbow a incarné la rigueur de l'esprit, la droiture du service public et la dignité africaine. «De ses premières leçons dans les daara jusqu'à la tribune de l'Unesco, il fit du savoir un instrument de justice et de libération, rappelant que l'éducation demeure le premier acte de souveraineté », a souligné le président Faye.

Selon lui, son héritage, profondément ancré dans les valeurs de connaissance, de foi et d'humanisme, continuera d'inspirer les politiques publiques du Sénégal, notamment dans la construction d'une école du savoir, de la responsabilité et de la dignité humaine.

«Ce 28 Octobre 2025, nous honorons certes un homme, mais nous célébrons aussi un Sénégal qui croit en la puissance du savoir et de la culture, en la force du travail et en la grandeur de toute une Nation », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

Selon lui, au-delà des symboles, cet hommage est un pacte républicain et moral. Un engagement collectif que nous devons à l'histoire et aux générations futures. «La journée qui nous réunit aujourd'hui démontre que la culture n'est pas un ornement, mais la sève qui nourrit la Nation, la mémoire qui la guide et la lumière qui la projette vers l'avenir. Nous célébrons un Sénégal où chaque école, chaque université et chaque daara aspire à être dépositaire de notre identité culturelle afin d'en assurer une fidèle transmission à la postérité », a déclaré le chef de l'Etat. Il a indiqué que nous célébrons un Sénégal où l'on s'honore du titre de citoyen. Un Sénégal où le numérique et l'intelligence artificielle ne remplacent pas l'humain, mais l'élèvent. Un Sénégal où les technologies de demain servent les valeurs éternelles de notre civilisation que sont la solidarité, la justice, la vérité et la paix.