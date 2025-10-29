Afrique de l'Ouest: BRVM - Evolutions en dents de scie des activités du marché ce mardi 28 octobre 2025

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 28 octobre 2025, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des évolutions en dents de scie contrairement à la séance précédente.

C'est ainsi que la valeur totale des transactions s'est établie à 1,326 milliard FCFA contre 998,520 millions FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle est passée de 13 169, 926 milliards FCFA le 27 octobre 2025 à 13 144,642 milliards FCFA ce mardi 28 octobre 2025, soit une baisse de 25,284 milliards.

Celle du marché des obligations enregistre par contre une hausse de 12,372 milliards, à 10 920,774 milliards FCFA contre 10 908,402 milliards FCFA la veille.

Les trois indices phares sont tous en rouge. L'indice BRVM Composite a ainsi cédé 0,19% à 340,93 points contre 341,58 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en repli de 0,41% à 168,42 points contre 169,11 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a aussi baissé de 0,41% à 143,04 points contre 143,63 points.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 20 000 FCFA), CFA0 Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 2 170 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,39% à 3 415 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 2,86% à 720 FCFA) et Africa Global Logistics Côte d'Ivoire (plus 2,76% à 1 490 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (moins 4,55% à 21 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 3,12% à 2 795 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 2,03% à 14 500 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 1,67% à 2 350 FCFA), et Loterie Nationale du Bénin (moins 1,55% à 3 800 FCFA).