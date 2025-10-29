Ile Maurice: L'océan Indien célèbre sa créativité et son innovation

Le Flame Festival 2025 s'est conclu en apothéose le vendredi 17 octobre à L'Atrium de Telfair, Moka, avec la cérémonie des Flame Awards, un événement qui a mis en lumière l'excellence créative de l'océan Indien. Plus de 80 prix ont été remis à des agences, des créatifs et des marques, illustrant la vitalité et la montée en puissance de l'industrie régionale de la communication. Organisé tous les deux ans par l'Association of Communication Agencies, ce rendez-vous est devenu un véritable baromètre de l'innovation et du talent dans cette région souvent perçue comme en pleine effervescence créative.

L'édition 2025 a confirmé la place grandissante de l'océan Indien sur la scène internationale, notamment grâce à une collaboration stratégique avec The Loeries, l'institution la plus prestigieuse du secteur créatif en Afrique et au Moyen-Orient. Ce partenariat a permis d'assurer une gouvernance transparente et impartiale dans le processus de sélection des finalistes et des gagnants, renforçant la crédibilité de l'événement et la reconnaissance de la créativité mauricienne et régionale.

Les grands prix ont été une véritable vitrine des tendances actuelles, mêlant finance, technologie et storytelling. Le Grand Prix Design-Craft Best Use of AI a été décerné à l'agence FCBCREAD pour son rapport annuel Prompting the Next Chapter, conçu pour Ascencia.

Un choix audacieux qui témoigne de l'évolution de la communication financière : transformer un rapport annuel, habituellement austère, en une œuvre narrative artistique grâce à l'intelligence artificielle (IA). Yanis Sookloll, Chief Executive Officer de FCBCREAD, a exprimé son émotion: «Voir notre travail récompensé dans cette catégorie, c'est une grande fierté. Nous avons voulu traduire la philosophie d'Ascencia à travers la métaphore de la croissance et de la durabilité, en mêlant design, storytelling et IA.»

Du côté du digital, c'est l'agence Circus! qui a été honorée avec le Grand Prix Best Use of AI or Technology pour sa campagne Fake everything but the chicken, réalisée pour KFC. Un film entièrement créé par l'IA, à l'exception des images du poulet réel, illustrant parfaitement comment cette technologie peut devenir un levier de créativité. Vincent Montocchio, Managing Director de Circus!, a salué cette victoire collective : «L'industrie du marketing et de la communication est à l'honneur ce soir. L'IA n'est qu'un outil, mais si elle est utilisée pour amplifier de grandes idées, elle peut donner vie à des images et des concepts extraordinaires.»

Par ailleurs, la marque KFC Mauritius a été couronnée Marketer of the Year pour la deuxième année consécutive, soulignant une dynamique créative soutenue. Annabelle Fanchette Thomas, responsable marketing de KFC, a exprimé sa fierté : «Ces deux années d'audace et d'innovation montrent que même une petite île peut rayonner sur la scène africaine. Nos campagnes, comme Fake Everything Except the Chicken ou Kentucky Town, illustrent notre volonté de repousser les limites. »

Les enjeux de communication responsable ont aussi été mis en avant avec la victoire de Beyond Communications dans la catégorie Communication for a Cause. La fondatrice Céline Planel a souligné l'importance de défendre des causes sociales et environnementales : «Nous sommes fiers de mettre en lumière des initiatives qui contribuent aux Objectifs de développement durable. La communication doit avoir un impact positif et susciter l'engagement.»

L'émergence de la jeunesse mauricienne dans le secteur créatif a été symbolisée par la victoire d'Aasim Oozeer, étudiant en 3e année, lors de la compétition Flame New Blood. Son projet Poking fun isn't fun, une campagne contre le harcèlement scolaire utilisant la pâte à modeler, a été salué par le jury pour sa simplicité et sa force symbolique. Il représentera Maurice au prestigieux Loeries Festival de Cape Town en 2026.

L'émotion a également marqué la soirée avec l'hommage à Thierry Montocchio, fondateur de Circus !, honoré à titre posthume lors du Hall of Flame. Son épouse et ses filles ont reçu cette distinction, saluant un homme visionnaire qui a consacré sa vie à la créativité mauricienne.

Enfin, la soirée a été l'occasion pour Preetesh Sewraj, CEO des Loeries, de souligner la progression de l'industrie régionale : «La qualité des travaux s'est considérablement améliorée. Le marché mauricien, grâce à des plateformes comme le Flame Festival, peut désormais prétendre à une reconnaissance mondiale. La diversité linguistique et culturelle de la région est un atout unique pour faire rayonner nos talents à l'échelle internationale.»