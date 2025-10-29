Gabon: Les Femmes Militaires unies dans la lutte contre les cancers féminins

28 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MDN

Sous le Haut Patronage de la Première Dame du Gabon, Madame Zita Oligui Nguema, et avec le soutien du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, les Femmes Militaires se sont unies dans la lutte contre les cancers féminins.

Sous la conduite de Madame Brigitte Onkanowa, Ministre de la Défense Nationale, cette journée de sensibilisation a mis en exergue l'engagement du Ministère de la Défense Nationale pour la santé et le bien-être des femmes.

L'événement a rassemblé les personnels des Forces de Défense et de Sécurité, élargis aux Eaux et Forêts ainsi qu'à la Douane, aux côtés de l'ensemble des épouses des FDS, en collaboration avec les Ministères de la Santé, de l'Intérieur, de la Justice et de l'Économie.

La journée du 26 octobre 2025, tenue au Palais des Sports, revêtait une importance particulière. Elle symbolisait l'unité et la mobilisation de toutes les composantes nationales, y compris le Prytanée Militaire de Libreville, autour d'un même combat : celui contre le tueur silencieux, scientifiquement appelé cancer du sein et du col de l'utérus.

Cet engagement collectif ne se limite pas au mois d'Octobre Rose. Il s'inscrit désormais dans une action continue, portée chaque jour de l'année, pour la santé et la vie des femmes gabonaises, quels que soient leur statut social ou leur tranche d'âge, de 15 à 65 ans.

