Gabon: Libreville - Alain Simplice Boungoueres, Conseiller spécial du président, placé en détention pour corruption

28 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par Wesley A

La nouvelle fait grand bruit au sein de la haute administration gabonaise. Ce mardi 28 octobre 2025, Alain Simplice Boungoueres, conseiller spécial du président de la République, en charge du département des Travaux publics et des Infrastructures, et ancien candidat à la présidentielle, a été placé sous mandat de dépôt et conduit à la prison centrale de Libreville.

Selon les informations rapportées par le quotidien L'Union, et confirmées par des sources judiciaires, l'ancien haut responsable a été inculpé pour corruption passive et concussion, deux infractions prévues et sanctionnées par les articles 127 et 129 du Code pénal gabonais.

Une décision judiciaire ferme

L'inculpation d'Alain Simplice Boungoueres découle d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction Junior Loïck Mangongo, en fonction au Cabinet n°3. Le document judiciaire, dont des extraits ont circulé sur les réseaux sociaux, précise que les forces de l'ordre ont reçu ordre d'exécuter immédiatement la mesure d'incarcération.

Selon des sources proches du dossier, l'enquête en cours ferait état de transactions financières douteuses et de pressions présumées sur des collaborateurs afin de freiner un audit interne mené récemment au Palais présidentiel.

Un dossier qui s'inscrit dans la lutte contre la corruption

L'arrestation du conseiller présidentiel intervient alors que le parquet de Libreville a ouvert une série d'enquêtes financières dans le cadre d'une vaste opération de moralisation de la vie publique. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du président Brice Clotaire Oligui Nguéma, déterminé à assainir la gestion des affaires publiques et à restaurer la confiance dans les institutions.

Selon plusieurs observateurs, cette affaire illustre la volonté du chef de l'État de rompre avec certaines pratiques du passé, en appliquant le principe de tolérance zéro face à la corruption, y compris au sein de son entourage le plus proche.

Un signal fort à l'administration

La mise en détention d'un conseiller spécial du président constitue un événement inédit sous la Transition. Elle envoie un message clair à l'ensemble de la haute administration : aucune fonction, aussi élevée soit-elle, ne met à l'abri des poursuites judiciaires en cas de faute.

Toutefois, certains analystes estiment que cette affaire pourrait également refléter des rivalités internes dans les cercles du pouvoir, notamment autour de la gestion des grands chantiers d'infrastructures, secteur stratégique et fortement budgétivore.

En attendant la suite des procédures, Alain Simplice Boungoueres demeure présumé innocent, conformément au principe de la présomption d'innocence garanti par la loi. Mais son arrestation marque déjà un tournant majeur dans la gouvernance actuelle, où la lutte contre la corruption semble désormais s'imposer comme l'un des piliers du nouveau système de gestion publique.

