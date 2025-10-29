Afrique: Airtel Africa plc - Résultats pour le semestre clos le 30 septembre 2025

28 octobre 2025

Des résultats solides et réguliers, témoignant d'une demande soutenue et de la poursuite de la mise en œuvre de notre stratégie

Points clés opérationnels

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

· La croissance accélérée de notre clientèle sur tous les segments souligne le succès de notre stratégie axée sur l'expérience client, l'alerte anti-spam Airtel illustrant notre approche en matière d'innovation, les dépenses d'investissement ciblées maximisant la génération de revenus et le développement des offres numériques encourageant l'adoption de l'application myAirtel. Le nombre total de nos clients, qui s'élève à 173,8 millions, a augmenté de 11,0 %, tandis que le nombre de clients des services de données, qui atteint 78,1 millions, a connu une croissance accélérée de 18,4 %.

Le taux de pénétration des smartphones a augmenté de 3,8 % supplémentaires pour atteindre 46,8 %, tandis que le revenu moyen par utilisateur lié aux services de données a progressé de 16,8 % à taux de change constant, cette hausse correspondant principalement de l'augmentation de 45,0 % du trafic de données sur l'ensemble du réseau.

· Airtel Money favorise l'adoption du numérique et renforce l'écosystème permettant de faire progresser l'inclusion financière. L'accélération de la croissance de la clientèle, de 20 %, portant le nombre total de clients à 49,8 millions, en est également la preuve.

La valeur annuelle des transactions traitées (VTT) au deuxième trimestre 26 a dépassé les 193 milliards de dollars, soit une hausse de 35,9 %, ce qui témoigne non seulement de la croissance de la clientèle, mais aussi de la forte attention accordée à l'amélioration de l'engagement grâce à une innovation permanente. Ces efforts ont contribué à l'augmentation de 11 % du revenu moyen par utilisateur à taux de change constant.

· Notre engagement à offrir une expérience client exceptionnelle est appuyé par des investissements continus dans notre réseau, avec le déploiement de plus de 2 350 nouveaux sites pour un total de plus de 38 300 sites et l'extension de notre réseau fibre optique d'environ 4 000 km pour atteindre plus de 81 000 km. Ces investissements continuent de favoriser l'augmentation des capacités de données dans toute la région, la couverture globale de la population ayant atteint 81,5 %, soit une augmentation de 0,7 % par rapport à l'année dernière, avec 98,5 % des sites dotés de la 4G.

Résultats financiers

· Le chiffre d'affaires de 2 982 millions de dollars a enregistré une forte croissance de 24,5 % à taux de change constant et de 25,8 % en monnaie de présentation, l'appréciation des devises ayant favorisé les résultats en monnaie de présentation. L'appréciation des devises au deuxième trimestre 26 a entraîné une croissance des revenus en monnaie de présentation de 29,1 %, contre 24,2 % à taux de change constant.

La croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant témoigne de la mise en œuvre cohérente de notre stratégie, soutenue par les ajustements tarifaires au Nigeria et le maintien d'une forte dynamique de croissance en Afrique francophone.

· Dans l'ensemble du Groupe, le chiffre d'affaires des services de téléphonie mobile a augmenté de 23,1 % à taux de change constant, grâce à une croissance de 13,2 % du chiffre d'affaires des services de téléphonie et de 37,0 % du chiffre d'affaires des services de données. Les revenus liés aux services de données, qui s'élèvent à 1 161 millions de dollars, ont désormais dépassé ceux liés aux services de téléphonie et constituent désormais la principale source de revenus du Groupe.

Les revenus liés aux services d'argent mobile continuent de bénéficier de leur expansion et d'un niveau d'engagement accru, enregistrant une croissance de 30,2 % à taux de change constant.

· L'EBITDA a augmenté de 33,2 % en monnaie de présentation pour atteindre 1 447 millions de dollars, avec des marges d'EBITDA passant de 45,8 % lors de la période précédente à 48,5 %, grâce à la dynamique opérationnelle soutenue et aux effets positifs continus de notre programme de réduction des coûts. Les marges d'EBITDA du deuxième trimestre 26 ont atteint 49,0 %, en hausse par rapport aux 46,4 % de l'année précédente.

· Le bénéfice après impôts atteint 376 millions de dollars, en hausse par rapport aux 79 millions de dollars enregistrés au cours de la période précédente. La période précédente a été fortement marquée par des pertes liées aux produits dérivés et aux taux de change, principalement au Nigeria, tandis que la période actuelle a bénéficié d'un gain de 90 millions de dollars provenant en grande partie de l'appréciation du naira nigérian au cours du trimestre actuel (deuxième trimestre 26) et de l'appréciation du franc CFA au cours du trimestre précédent (premier trimestre 26).

· Le BPA de base s'élève à 8,3 cents, contre 0,8 cent lors de la période précédente, du fait principalement de la croissance du bénéfice d'exploitation et des gains liés aux produits dérivés et aux taux de change au cours de la période actuelle, comparativement aux pertes enregistrées lors de la période précédente. Le BPA avant éléments exceptionnels est passé de 4,9 cents au cours de la période précédente à 8,3 cents, grâce principalement à l'augmentation des bénéfices d'exploitation et aux gains sur les produits dérivés et les taux de change au cours de la période actuelle.

Allocation de capital

· Les dépenses d'investissement, qui se sont élevées à 318 millions de dollars, sont restées stables par rapport à la période précédente. Les prévisions en matière de dépenses d'investissement pour l'exercice 26 ont été relevées à un niveau compris entre 875 et 900 millions de dollars, alors que nous cherchons à accélérer notre capacité à tirer parti des opportunités importantes qui se présentent sur nos marchés.

· Nous avons poursuivi notre programme de localisation de la dette visant à réduire notre exposition au risque de change, avec environ 95 % de la dette de notre Société d'exploitation (à l'exclusion des dettes de location) désormais libellée en monnaie locale, contre 89 % il y a un an.

· Le ratio d'endettement s'est amélioré, passant de 2,3 à 2,1, tandis que le ratio d'endettement ajusté pour tenir compte des contrats de location s'est également amélioré, passant de 1,0 il y a un an à 0,8, du fait principalement de l'amélioration de l'EBITDA.

· Le Conseil d'administration a annoncé un dividende intérimaire de 2,84 cents par action, soit une augmentation de 9,2 % conforme à notre politique de distribution progressive des dividendes. Le programme de rachat d'actions de 100 millions de dollars est en bonne voie pour être achevé au plus tard le 31 mars 2026.

Sunil Taldar, Directeur général, à propos du bilan des opérations :

« Notre stratégie repose sur l'offre d'une expérience client de premier ordre, et ces résultats solides témoignent de la pertinence des initiatives que nous avons mises en œuvre dans l'ensemble de l'activité. L'innovation numérique est au cœur de nos préoccupations, et nous sommes ravis de constater l'adoption croissante de l'application MyAirtel, alors que nous cherchons à renforcer l'engagement des clients et à simplifier leur expérience. Notre réseau continue en outre de s'étendre à mesure que nous renforçons nos capacités pour favoriser l'essor de l'inclusion numérique et financière.

La hausse du taux de pénétration des smartphones, qui atteint désormais 46,8 %, témoigne de la forte demande pour les services de données sur l'ensemble de nos marchés, mais souligne également l'ampleur des opportunités qui s'offrent à nous pour développer davantage l'économie numérique.

Airtel Money continue de gagner du terrain, le nombre de nos clients approchant les 50 millions et la valeur annuelle des transactions traitées avoisinant les 200 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 35 % par rapport à l'année précédente. La croissance accélérée de notre clientèle et la progression continue de l'engagement sur la plateforme témoignent du succès de notre stratégie visant à encourager l'adoption du numérique et l'innovation pour renforcer l'écosystème. Les préparatifs en vue de l'introduction en bourse se poursuivent comme prévu, avec une cotation prévue au cours du premier semestre 2026.

Nos excellents résultats financiers (hausse de 24,5 % à taux de change constant) et la poursuite de nos initiatives de réduction des coûts ont encore permis d'augmenter la marge d'EBITDA qui est passée à 49 % au deuxième trimestre 26 et nous continuerons à nous concentrer sur l'amélioration progressive des marges, sous réserve de la stabilité de l'environnement macroéconomique.

Ces excellents résultats nous permettent d'augmenter nos prévisions d'investissements pour cet exercice financier, qui passent désormais à un niveau compris entre 875 et 900 millions de dollars, alors que nous accélérons nos investissements pour saisir tout le potentiel de nos marchés et générer de la valeur à long terme pour toutes les parties prenantes. »