Afrique: Atelier d'élaboration du premier rapport de suivi et de mise en œuvre du second plan décennal de l'Agenda 2063 de l'UA

Le vendredi 24 octobre 2025, la Direction Générale de la Prospective a organisé à Libreville, l'atelier de lancement du premier rapport national de suivi et de mise en oeuvre du second Plan décennal (2024-2033) de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par Jean-Clary Otoumou, Secrétaire Général du Ministère, représentant Madame Louise Pierrette Mvono, Ministre de la Planification et de la Prospective, en présence de Soahangy Mamisoa Rangers, Représentante Résidente Adjointe du PNUD au Gabon, ainsi que des représentants des administrations, partenaires techniques, société civile et secteur privé.

Les participants ont échangé sur la méthodologie, les indicateurs de performance et la feuille de route nationale qui guideront la rédaction du rapport à transmettre à la Commission de l'Union Africaine en novembre 2025.

Le second Plan décennal de l'Agenda 2063 s'articule autour de sept grandes priorités continentales, qui guideront l'action du Gabon et des autres États membres :

-une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement durable ;

-un continent intégré, politiquement uni, fondé sur les idéaux du panafricanisme et la vision de la renaissance de l'Afrique ;

-une Afrique caractérisée par la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, la justice et l'état de droit ;

-la paix, la sécurité et la stabilité du continent ;

-Une Afrique dotée d'une forte identité culturelle, d'un patrimoine commun et de valeurs et d'étiques partagées ;

-une Afrique dont le développement est axé sur les personnes, s'appuyant sur le potentiel des populations africaines, en particulier les femmes et les jeunes et prenant soin des enfants ;

-l'Afrique, un acteur et partenaire mondial fort, résilient et influent.

Cet atelier marque une étape clé pour le positionnement du Gabon dans la mise en œuvre de la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et résiliente, en cohérence avec la Vision Gabon 2050 et le PNCD 2026-2030.