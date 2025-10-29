Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le Conseil constitutionnel ouvre le contentieux électoral jusqu'au 3 novembre

Le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a annoncé, dans un communiqué publié ce mardi 28 octobre 2025, l'ouverture du contentieux relatif à l'élection du Président de la République tenue le 25 octobre dernier.

Selon le communiqué signé par la présidente de l'institution, Mme Chantal Nanaba Camara, les candidats à cette élection disposent d'un délai de cinq (05) jours, soit jusqu'au lundi 3 novembre 2025 à 20 heures, pour déposer leurs réclamations ou observations concernant les résultats provisoires proclamés par la Commission Électorale Indépendante (CEI) le 27 octobre.

Ces réclamations doivent être déposées au Secrétariat général du Conseil constitutionnel, sis au 22, boulevard Carde, Abidjan-Plateau, en dix exemplaires originaux. Le Conseil précise qu'à l'expiration du délai imparti, aucune réclamation ne sera plus recevable.

Conformément à l'article 60 nouveau du Code électoral, seuls les candidats à cette élection sont habilités à formuler des réclamations ou observations sur les candidatures et les résultats.

À l'issue de cette phase de contentieux, le Conseil constitutionnel procédera à la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025.

Cette étape marque une phase cruciale du processus électoral, avant la validation finale du scrutin par l'institution garante de la régularité des élections présidentielles en Côte d'Ivoire.