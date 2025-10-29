Cote d'Ivoire: Issia - Trois morts et plusieurs blessés lors de violents affrontements à Nahio pendant le scrutin présidentiel

Le calme a été brutalement rompu à Nahio, dans le département d'Issia, le samedi 25 octobre 2025, jour du scrutin présidentiel. Selon un communiqué du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Issia, un groupe d'individus, conduit par le nommé Gornelin Marcelin Digbeu, s'est farouchement opposé au déroulement du vote. Ces individus ont érigé des barricades sur les voies d'accès à la sous-préfecture de Nahio, empêchant ainsi l'acheminement du matériel électoral et la tenue du scrutin.

Face à cette entrave, des habitants désireux d'exercer leur droit de vote ont réagi, provoquant des tensions croissantes au fil de la journée. Les affrontements entre les deux camps se sont intensifiés à la tombée de la nuit, dégénérant en violences meurtrières. Alertées, les forces de défense et de sécurité ont rapidement été dépêchées sur les lieux pour rétablir l'ordre et éviter une aggravation de la situation.

Le bilan est lourd : trois morts, dix-neuf blessés et d'importants dégâts matériels. Le Procureur de la République, Janvier Olivier Yao, a exprimé sa profonde compassion envers les familles endeuillées et a adressé ses condoléances aux proches des victimes. Il a également témoigné sa solidarité aux blessés et à toutes les personnes touchées par ce drame.

Une enquête a été immédiatement ouverte afin de déterminer les responsabilités et de tirer toutes les conséquences de ces actes de violence. Le Parquet a assuré que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que la lumière soit faite sur ces événements tragiques et que les auteurs soient poursuivis conformément à la loi.

Le Procureur de la République a, par ailleurs, lancé un appel au calme et à la retenue, invitant la population d'Issia à reprendre ses activités dans la sérénité et à faire confiance à la justice pour établir les faits.

Il a rappelé que la participation électorale est un droit constitutionnel qui doit s'exercer dans le respect de la loi et dans un climat de paix, condition essentielle à la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire.