Cote d'Ivoire: Boundiali, terre de fidélité - Prof. Mariatou Koné remercie les artisans de la victoire

À la suite de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, le département de Boundiali s'est illustré comme un modèle de mobilisation électorale, enregistrant un taux de participation record de 96,60 % et un score écrasant de 99,42 % en faveur du président Alassane Ouattara, selon les chiffres officiels de la Commission Électorale Indépendante (CEI). Ces résultats exceptionnels ne relèvent pas du hasard, mais traduisent l'efficacité d'un travail de terrain méthodique et fédérateur, orchestré par la Directrice centrale de campagne et Directrice régionale associée, le Professeur Mariatou Koné.

Femme d'action, de loyauté et de rigueur, Pr Mariatou Koné a une fois de plus démontré sa capacité à relever les défis avec brio. Sa stratégie de campagne, résolument inclusive, s'est appuyée sur la proximité, l'écoute active et la mobilisation des forces vives du département. Elle a su fédérer militants, sympathisants, leaders communautaires et relais sociaux autour d'un objectif clair : faire de Boundiali un bastion exemplaire du RHDP.

Son sens aigu de l'organisation, sa capacité à structurer les équipes, à anticiper les besoins logistiques et à adapter les messages aux réalités locales ont permis une couverture territoriale exhaustive et une adhésion massive au projet présidentiel. Chaque action sur le terrain a été pensée pour renforcer le lien entre le parti et les populations, dans une dynamique de confiance et de cohésion.

Mais au-delà de la performance électorale, c'est la démarche humaine et reconnaissante de la Ministre qui a profondément marqué les esprits. Dès le 26 octobre, Pr Mariatou Koné a entamé une tournée de remerciements dans le département, saluant personnellement les acteurs clés de la mobilisation. Elle a débuté sa visite au quartier Tiogonan, chez Sylla Sima, Secrétaire départemental du RHDP, avant de se rendre chez Cissoko Hassan dit Cousteau, puis chez Monsieur Sandona Fofana, 5e adjoint au maire, et enfin à la résidence de Sidi Haïdara. Chacun de ces échanges a été empreint d'humilité, de reconnaissance et de proximité.

La Ministre a également rencontré les transporteurs de Boundiali, réunis autour de Traoré Moussa, Président du Haut Conseil du Patronat des entreprises de transport routier. Ce dernier a salué son engagement en ces termes : « Ce que la Ministre a fait pour Boundiali, personne ne l'a fait. Si nous voyons la Ministre, c'est que nous voyons ADO. Nous, transporteurs, lui renouvelons notre engagement, notre loyauté et notre fidélité », soulignant ainsi l'impact concret de son action sur les infrastructures et les conditions de travail.

La tournée s'est poursuivie par des visites à plusieurs autres personnalités et familles, dont le député honoraire Koné Dognon, vice-gouverneur du District des Savanes. Par cette démarche, Pr Mariatou Koné a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réussite du scrutin, consolidant un lien durable de confiance et de fidélité avec les populations.

Loin d'être protocolaire, cette tournée témoigne d'une vision politique enracinée dans le respect, la reconnaissance et la continuité. Pr Mariatou Koné ne se contente pas d'exécuter ses missions : elle les incarne avec rigueur, loyauté et sens du devoir. Boundiali lui a répondu par une mobilisation historique, et elle a répondu à Boundiali par une reconnaissance sincère. Dans un contexte électoral exigeant, elle a une fois de plus prouvé qu'elle est une femme de confiance, capable de transformer les défis en victoires collectives.