Tunisie: Les réserves en devises couvrent 107 jours d'importations

28 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La ministre des Finances, Michkat Salama Khaldi, a annoncé ce mardi 28 octobre que les avoirs nets en devises s'élevaient, au 24 octobre 2025, à 25 006 millions de dinars, soit l'équivalent de 107 jours d'importations.

Cette déclaration a été faite lors de la présentation de l'exécution du budget de l'État pour 2025 devant le Parlement, à l'occasion d'une séance conjointe des commissions des Finances et du Budget et du Conseil national des régions et des districts.

La ministre a souligné que ce niveau de réserves en devises reflète la stabilité macroéconomique du pays, tout en confirmant que la Tunisie reste en mesure de financer ses importations essentielles et de soutenir son économie face aux fluctuations du marché international.

