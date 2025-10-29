Tunisie: Le dinar s'apprécie de 2,8 % face au dollar

28 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Selon le rapport sur l'exécution du budget 2025 présenté ce mardi 28 octobre par la ministre des Finances, les échanges commerciaux jusqu'à fin septembre 2025 ont enregistré une stabilité des exportations et une hausse des importations de 5,4 %, entraînant un déficit commercial de 10 720 millions de dinars.

Le secteur touristique a enregistré 6 715 MD de recettes jusqu'au 20 octobre, soit une progression de 7,7 % par rapport à la même période en 2024. Les transferts des Tunisiens résidant à l'étranger ont également augmenté de 7,7 %, atteignant 6 692 MD.

Parallèlement, le dinar tunisien s'est apprécié de 2,8 % face au dollar et de 0,5 % face à l'euro par rapport à la même période en 2024, avec un cours moyen de 3,019 dinars pour un dollar et 3,350 dinars pour un euro.

La ministre des Finances a souligné que ces évolutions reflètent la stabilité macroéconomique et le dynamisme de certaines ressources extérieures, tout en rappelant la nécessité de poursuivre les réformes structurelles pour améliorer le solde commercial et renforcer la compétitivité de l'économie tunisienne.

