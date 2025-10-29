Addis-Abeba — Le ministère des Finances et l'Union européenne (UE) ont signé un accord de financement de 90 millions d'euros dans le cadre du Plan d'action annuel (PAA) 2025, marquant une nouvelle étape dans leur partenariat stratégique.

Selon un communiqué du ministère des Finances, cet accord tient compte du contexte spécifique de l'Éthiopie, notamment des réformes économiques profondes en cours et des besoins urgents liés au relèvement et à la reconstruction post-conflit.

La cérémonie de signature s'est tenue ce lundi à Addis-Abeba, en présence de Semereta Sewasew, ministre d'État au ministère des Finances, et de Sofie From-Emmesberger, ambassadrice de l'Union européenne en Éthiopie.

Ce financement constitue une phase renouvelée de coopération entre l'Éthiopie et l'Union européenne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Semereta Sewasew a salué cet accord en le qualifiant d'« initiative à la fois symbolique et stratégique », représentant une étape majeure dans le partenariat de longue date entre les deux parties, fondé sur une histoire commune et une collaboration mutuelle.

Elle a ajouté que l'UE et ses États membres offrent un vaste potentiel pour approfondir davantage cette coopération. En tirant parti du Programme indicatif pluriannuel (PIP) et de l'initiative Global Gateway, et grâce à l'approche « Team Europe », elle a souligné que « nous pouvons débloquer de nouvelles opportunités d'investissement et obtenir des résultats mutuellement bénéfiques ».

Les programmes du PAA 2025 sont conçus pour compléter les principales initiatives nationales et s'alignent étroitement sur les priorités du gouvernement éthiopien, tout en étant mis en oeuvre dans le cadre de l'approche Team Europe.

De son côté, Sofie From-Emmesberger a déclaré que grâce à cette approche coordonnée, le PAA 2025 s'aligne sur le programme de réformes économiques du pays tout en contribuant à la stratégie mondiale Global Gateway.

Elle a précisé que le plan met l'accent sur des initiatives clés telles que le renforcement de la gouvernance foncière, la préservation de la nature, l'autonomisation des femmes, et le soutien à l'intégration des migrants, autant de domaines essentiels pour un développement inclusif et durable.

Le plan s'inscrit également dans le cadre de l'Initiative pour un héritage vert menée par l'Éthiopie, visant à préserver la biodiversité et à construire une économie verte résiliente face au changement climatique.

Parallèlement à la signature de l'accord, un dialogue public-privé s'est tenu avec des entreprises européennes implantées en Éthiopie, afin de discuter des défis liés à l'environnement des affaires.

Les échanges ont porté sur des thèmes tels que la fiscalité et les douanes, la protection des investissements, la prévisibilité juridique, les baux fonciers et la coordination institutionnelle.

Le commissaire éthiopien aux investissements, Zeleke Temesgen, a souligné que ce dialogue a permis d'identifier et d'atténuer plusieurs obstacles rencontrés par les entreprises européennes, tout en contribuant à améliorer le climat d'investissement et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération.

Il a ajouté qu'il est crucial de mettre en place un cadre de dialogue régulier et structuré entre le gouvernement éthiopien et les entreprises européennes pour suivre la mise en oeuvre des engagements convenus et assurer un engagement durable.

La délégation de l'Union européenne en Éthiopie a, de son côté, exprimé sa gratitude envers les ministères, agences et partenaires éthiopiens, ainsi que les équipes de la délégation de l'UE et des États membres, pour leur rôle dans l'élaboration du PAA 2025.

Ensemble, l'Éthiopie et l'Union européenne réaffirment leur détermination à transformer leur partenariat en actions concrètes au service de la paix, de la prospérité et du bien-être des populations.