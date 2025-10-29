Congo-Kinshasa: Foot - Le Gouvernement veut créer une académie nationale en partenariat avec l'AS Monaco

Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Budimbu, a échangé, mardi 28 octobre à Kinshasa, avec plusieurs opérateurs sportifs au sujet de la création d'une académie nationale de football.

Selon les discussions, cette école sera le fruit d'un partenariat entre la RDC et le club français de l'AS Monaco.

De nombreuses figures emblématiques du football congolais ont pris part à cette rencontre, notamment Médard Lusadisu (Directeur technique national), Guy Bukasa (sélectionneur des Léopards U20), ainsi que les anciens Léopards Hérita Ilunga et Christopher Oualembo. La réunion a également bénéficié de la participation, en visioconférence, de l'inspecteur de la FIFA, le Congolais Emmanuel Kande.

Cet échange a constitué une étape cruciale avant la visite prévue en novembre des experts de l'AS Monaco, qui viendront évaluer les infrastructures locales.

Un rapport détaillé, ainsi qu'une feuille de route de la politique nationale de formation, sont attendus d'ici vendredi 31 octobre au cabinet du ministre des Sports, afin de guider le développement futur du football congolais.