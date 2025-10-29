Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a convoqué aujourd'hui M. Laurent Bokera, directeur du bureau du Programme alimentaire mondial (PAM) au Soudan, et l'a informé de la décision du gouvernement soudanais de le déclarer, ainsi que Mme Samantha Katraj, directrice de la Division des opérations, indésirables (persona non grata) Ils doivent quitter le pays dans les 72 heures.

Le gouvernement soudanais réaffirme son engagement sans faille à coopérer avec toutes les organisations internationales opérant au Soudan, conformément aux règles et réglementations internationalement reconnues, y compris le respect de la souveraineté de l'État.

Elle souligne que cette décision n'affecte pas la coopération en cours avec le Programme Alimentaire Mondial au Soudan.