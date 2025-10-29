Soudan: Le président de la commission des relations étrangères du Sénat américain - Les Forces de soutien rapide devraient être qualifiées d'organisation terroriste

28 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président de la commission des relations étrangères du Sénat américain, Jim Risch, a appelé à la désignation de la milice des Forces de soutien rapide comme organisation terroriste, compte tenu de ses crimes et atrocités au Darfour, et plus récemment à Al Fasher, dans l'État du Nord Darfour.

Dans un tweet publié aujourd'hui, il a déclaré : « Les atrocités commises à Al Fasher, au Darfour, ne sont pas une coïncidence ; elles faisaient partie du plan des Forces de soutien rapide depuis le début.» Il a ajouté : « Les Forces de soutien rapide ont perpétré des actes de terrorisme et commis des atrocités odieuses, y compris un génocide, contre le peuple soudanais.»

Il a ajouté : « Les Forces de soutien rapide devraient être qualifiées d'organisation terroriste étrangère et officiellement désignées comme telles.»

Il a déclaré que l'Amérique n'est ni plus sûre, ni plus protégée, ni plus prospère tant que les Forces de soutien rapide ont massacré des milliers de personnes.

