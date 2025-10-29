Soudan: Salma Abdel-Jabbar Al-Moubarak s'adresse un atelier sur la réforme de la loi de 2007 sur les partis politiques

28 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Dr Salma Abdel-Jabbar Al-Moubarak, membre du Conseil de souveraineté, a affirmé sa confiance dans la victoire d'Al Fasher, affirmant qu'il s'agirait d'une victoire du Soudan contre toutes les formes de colonialisme, comme en témoigne le monde entier.

S'adressant à l'atelier sur la réforme de la loi de 2007 sur les partis politiques, organisé par le Conseil des affaires des partis politiques à Port-Soudan sous le slogan « Vers une loi visant à construire des partis nationaux pour une transition pacifique du pouvoir », a appelé à transcender les intérêts partisans et à prendre en compte l'intérêt national et à renforcer la citoyenneté, en particulier à ce tournant crucial de l'histoire du Soudan.

Elle a également souligné la nécessité d'adopter des dénominateurs communs qui unissent les partis politiques dans leurs visions, leurs programmes de développement et leurs programmes économiques, et tout ce qui contribuerait au progrès du pays, le critère étant l'intérêt national.

Dr Salma a souligné l'importance d'une activité politique et d'une concurrence loyale entre les partis pour gagner la confiance des électeurs et garantir ainsi une pratique politique juste et responsable.

Elle a mis en garde contre les dangers d'une pratique politique irrationnelle qui a conduit à la situation actuelle.

