Centrafrique: La cheffe de la Minusca défend les effectifs de sa mission devant le Conseil de sécurité de l'ONU

29 Octobre 2025
Radio France Internationale

La Centrafrique était au menu d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies ce mardi 28 octobre. Deux mois jour pour jour avant la tenue des élections locales, législatives et présidentielle et dans un contexte de coupes budgétaires imposées par les États-Unis au sein du système onusien, la plupart des membres ont plaidé pour le maintien des effectifs de la mission.

« Pour répondre aux contraintes budgétaires, nous avons déjà réduit de 15 % nos dépenses (...), causant des difficultés majeures pour remplir notre mission », alerte la cheffe de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca), Valentine Rugwabiza.

Elle plaide pour un maintien de l'intégralité de ses effectifs, alors qu'un plan de réduction, qui pourrait supprimer plus d'un tiers du personnel, est actuellement sur la table du Conseil de sécurité.

Le Conseil insiste sur la question de l'insécurité en Centrafrique

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a lui-même écrit au Conseil pour plaider en faveur du maintien des effectifs. Son représentant auprès des Nations unies réitère que « la Minusca est un rare exemple d'une mission qui rétablit l'espoir. Réduire ses capacités, c'est affaiblir les fondements de la stabilité ».

« La mission ne doit pas devenir l'otage de la situation financière de l'ONU », abonde le représentant de la fédération de Russie. Un point de vue partagé par l'essentiel des membres du Conseil, insistant sur l'insécurité persistante dans le sud-est où agit la milice Zande, ainsi que dans le nord-est, victime d'incursions d'hommes en armes venus du Soudan, qui pourraient compromettre la bonne tenue des élections générales dans deux mois et pour l'organisation desquelles il manque encore plus de 12 millions de dollars.

Le renouvellement du mandat de la Minusca doit être voté au Conseil de sécurité au cours du mois de novembre.

