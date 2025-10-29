Congo-Kinshasa: Des magistrats et inspecteurs formés à la lutte contre le financement du terrorisme en Ituri

Une dizaine de magistrats civils et militaires ainsi que des inspecteurs de la police judiciaire participent depuis le 28 octobre 2025 à Bunia, en Ituri, à une formation spécialisée sur les techniques d'enquête contre le financement du terrorisme. Organisée par la section d'Appui à la justice de la MONUSCO, cette formation de deux semaines vise à renforcer leurs capacités d'identification et d'analyse des transactions financières suspectes, dans une région où plusieurs groupes armés contrôlent des sites miniers servant à alimenter les conflits.

L'atelier porte sur le thème « Cryptomonnaie et échanges chiffrés : nouveaux défis pour la lutte contre le financement du terrorisme », abordant des techniques d'investigation numérique, les méthodes d'anonymisation, les technologies de chiffrement et les modes de financement en ligne exploités par les groupes criminels.

Selon le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, cette initiative vise à rendre les enquêtes liées aux crimes internationaux et au terrorisme plus efficaces pour une justice plus crédible et adaptée à la réalité locale.

Le Premier président de la Cour militaire a encouragé les participants à maîtriser la traçabilité des flux financiers suspects, afin d'identifier les auteurs et de contribuer activement à la lutte contre le financement des groupes armés dans la région. Il a salué le soutien constant de la MONUSCO dans le renforcement du secteur judiciaire en Ituri.