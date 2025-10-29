Congo-Kinshasa: Les redevances minières financent de nouvelles infrastructures sociales dans le Haut-Katanga

Plusieurs infrastructures sociales ont été inaugurées mardi 28 octobre 2025 à Lubumbashi, Haut-Katanga, grâce au financement issu d'une dotation obligatoire de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières destinée aux communautés locales impactées par l'exploitation minière (DOT). Parmi ces ouvrages figurent des bâtiments scolaires, un bureau administratif et un hospice pour personnes âgées.

L'école Kamatete, située dans la commune annexe de Lubumbashi, a été financée par la dotation de l'entreprise minière du Congo Dongfang Mining, (CDM), tandis qu'une autre école de six salles de classe ainsi qu'un bureau administratif à Mukunto dans la même commune ont été financés par la Société minière du Katanga (SOMIKA). L'hospice pour personnes âgées se trouve au village Kawama, territoire de Kipushi.

La ministre des Affaires sociales, Eve Bazaiba, a salué cette initiative comme une opportunité pour le peuple congolais de bénéficier d'infrastructures sociales élaborées grâce aux redevances minières. Elle a souligné que ces fonds améliorent les conditions de vie des habitants des zones minières, même si, selon un rapport de l'ONG AFREWATCH publié en septembre 2025, plus de 60% des entreprises minières dans le Haut-Katanga n'ont pas encore mis en place l'organisme DOT requis par la loi, avec seulement 15 sociétés sur 58 en activité conformes à cette obligation légale.