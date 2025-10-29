Togo: Stanislas Baba et 13 autres députés perdent leur place à l'Assemblée nationale

Secrétaire général du gouvernement, le ministre conseiller chargé de la mer Stanislas Baba n'est plus député à l'Assemblée nationale. Élu en avril 2024 dans la circonscription de l'Oti, il a décidé de céder sa place à son suppléant Youssou Ouattara qui a pris fonction mardi.

Dans la même circonscription, Noël De Poukn a aussi été remplacé par Yentoube Demakou. Pendant ce temps, dans la Kozah, le ministre Georges Essowè Barcola et Bidang Alédji sont respectivement remplacés par Pawoumoudom WELLA et Kadaring Kokou Kada.

Dans la Binah, Sani Yaya cède son siège à Padadem Ayim alors que Yagninim Wakndji va se substituer à Antoine Lékpa Gbégbéni dans le Dankpen, tout comme Zourehatou Kassah-Traoré dans l'Assoli a cédé sa place à Ali Katassé.

En tout, ce sont 14 députés issus de 12 circonscriptions électorales qui ont été déclarés vacants par la Cour Constitutionnelle dans sa décision n° EL-1/25 du 25 octobre 2025, à la suite de situations d'incompatibilité ou de renonciation volontaire. Ils sont tous du parti UNIR.

Les autres députés remplacés sont :

Atcha-Dédji Affoh cède sa place à Yaya Alpha Sani Ekodè (Tchamba)

Kokoroko Komla Dodzi passe la main à Yovo Komlan (Kloto)

Edem Kokou Tengué est remplacé par Adjo Gboné (Haho)

Sossou Vihoto Séwonou Yaovi remplacé par Sodokin Koffi (Moyen-Mono)

Djigbondi Yawa Tsègan est remplacée par Amaglo Kossivi (Kpélé)

Kouigan Yawa Ahoéfa est remplacé par Dossou Délofon (Ogou)

Kodjo Adédzé cède sa place à Nomanyo Nyonufia (Zio)