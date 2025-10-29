Congo-Brazzaville: Développement local - Le Pnud réitère son engagement à soutenir la mise en oeuvre du PADC

Reçu le 28 octobre à Brazzaville par le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, le directeur du Centre de service régional pour l'Afrique au Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), Matthias Zana Naab, a réitéré l'engagement de cette agence onusienne de soutenir la République du Congo dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme accéléré de développement communautaire (PADC).

Basé à Addis-Abeba, en Ethiopie, le directeur du centre régional pour l'Afrique du Pnud est arrivé au Congo dans le cadre de la journée parlementaire sur le PADC, organisée le 28 octobre par l'Assemblée nationale en partenariat avec le Pnud et le ministère en charge du Développement local et de l'Entretien routier.

« Le président de l'Assemblée nationale m'a accordé une audience tout juste avant la cérémonie d'ouverture de cette journée parlementaire. J'ai eu l'occasion de le remercier en sa qualité de président de l'Assemblée nationale pour l'organisation de cette session qui nous permettra de discuter des programmes et de la collaboration entre le Pnud et le gouvernement sur un sujet qui est essentiel, notamment le Programme accéléré de développement communautaire. Il s'agit d'un projet que le Pnud et le gouvernement mettent en place pour réduire la pauvreté, mais aussi pour accélérer le développement dans les zones enclavées », a expliqué Matthias Zana Naab.

Accompagné de la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama Dian Barry, le directeur du centre régional pour l'Afrique a réitéré l'engagement de cette agence du système des Nations unies à renforcer son partenariat avec le gouvernement. Tout ceci en faisant en sorte que le Pnud puisse accompagner le Congo dans la voie du développement. « Nous allons également tout faire pour ramener l'ensemble du système des Nations unies y compris les partenaires au développement pour pouvoir accompagner le développement de ce beau pays », a déclaré le Ghanéen, saluant la relation spéciale qui existe entre le Pnud et l'Assemblée nationale.

Selon lui, la chambre basse du Parlement a beaucoup de pouvoirs dans le sens où elle représente la société et le peuple concernant les orientations budgétaires. « Nous pensons que l'Assemblée nationale peut apporter sa contribution afin de permettre au gouvernement d'obtenir des ressources nécessaires pour la mise en oeuvre du PADC », a conclu Matthias Zana Naab.