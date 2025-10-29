Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 2)

Ligue 2, 12e journée

Quatrième but cette saison pour Yvan Ikia Dimi, qui ouvre le score à la 30e minute pour Amiens. Sur un long dégagement, il profite d'une mauvaise intervention de Gozzi pour s'infiltrer dans l'axe droit et venir battre Konaté d'un tir du gauche. Amiens s'incline finalement 3-1 sur la pelouse de Troyes

Titulaire sur la gauche de la défense à trois de Rodez, Raphaël Lipinski a égalisé pour son équipe à la 76e minute. Grâce au coup de tête de son capitaine, le RAF revient à 1-1 face à Annecy avant de s'imposer 2-1 dans les dernières minutes. Le premier but de la saison de l'ancien Auxerrois. Loni Laurent Quenabio n'était pas dans le groupe. Le droitier n'a plus joué depuis le 29 août.

Montpellier prend un point à Clermont (1-1), sans Yaël Mouanga, blessé. Allan Ackra était titulaire au poste de relayeur gauche dans l'entrejeu auvergnat.

Agé de 21 ans, l'ancien Rémois et Sochalien est né à Paris de père ivoirien et de mère congolaise. Il compte six apparitions dont quatre titularisations cette saison.

Dunkerque corrige le Red Star (3-0), sans Lenny Dziki Loussilaho, non retenu, ni Josué Escartin, blessé.

Nancy et Nehemiah Fernandez, aligné dans l'axe de la défense à trois, battent Bastia 3-0. Faitout Maouassa est resté sur le banc.

Grenoble est tenu en échec par Guingamp (0-0), sans Loris Mouyokolo, resté sur le banc. Alors que cette saison devait être celle de la confirmation pour l'ancien Lorientais, il n'a plus joué depuis la 7e journée, après une entame de saison décevante individuellement et collectivement.