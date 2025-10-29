Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Angleterre, Allemagne, Espagne et Pays-Bas)

29 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Angleterre, EFL Trophy

Luton Town bat les U21 de Brighton (3-1). Remplaçant, Christ Makosso est entré à la 61e minute.

Allemagne, 16e de finale de la Coupe

Augsbourg est éliminé à domicile par Bochum (0-1), avec Chrislain Matsima titulaire, mais sans Han Noah Massengo, resté sur le banc.

Israël, finale de la Toto Cup

Sans Fernand Mayembo, suspendu, l'Hapoel Tel Aviv perd la finale 1-2 face au Beitar Jérusalem.

Espagne, 64e de finale de la Coupe du Roi

Entré à la 63e minute, Jordi Mboula marque le troisième but du Cultural Leonesa, vainqueur 3-1 à Tropezon.

Pays-Bas, 32e de finale de la Coupe

Den Bosch élimine Den Haag 5-4 aux tirs au but après un score de parité 3-3. Titulaire, Kévin Monzialo a encore marqué, portant le score à 3-3 à la 77e minute.

Auteur de son 9e but de la saison toutes compétitions confondues, l'ancien Turinois a ensuite été averti aux 102 et 113e minutes et a donc été expulsé.

