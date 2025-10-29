Togo: Komi Sélom Klassou annonce ses principes de gouvernance

De la primature, celui que certains appellent « l'homme du PND pour avoir un véritable promoteur de ce plan » est de retour aux affaires et prend désormais la tête de l'Assemblée nationale. Aussitôt investi, il a dévoilé ses principes de gouvernance.

Le natif du Haho a annoncé s'engager à oeuvrer avec loyauté et détermination pour être digne de la marque de confiance et de responsabilité qui caractérise son élection à la tête de la chambre basse du Parlement, le pays étant dorénavant dans le régime parlementaire.

M. Klassou a affirmé sa détermination à exercer cette haute fonction dans un esprit de patriotisme, d'unité et de responsabilité, au service de la stabilité institutionnelle et du renforcement du rôle du Parlement dans la gouvernance démocratique du Togo.

« Ce choix m'honore mais il m'impose surtout un devoir celui d'être un président à l'écoute de tous et de toutes. Garant du dialogue, de la cohésion et du respect des valeurs républicaines qui fondent la 5ème République », a-t-il déclaré depuis le perchoir, le maillet en main.

Homme discret mais influent avec ses 65 ans, Komi Sélom Klassou est bien conscient de la portée du chantier que lui a légué son prédécesseur Kodjo Adédzé, dont il a salué le travail remarquable abattu à la tête de cette première législature de la 5ème République.

« Avec l'aide de Dieu et la confiance du président du conseil et le concours de chacun et chacune d'entre vous, nous saurons ensemble hisser notre institution à la hauteur des attentes du peuple que nous représentons ici », a fait savoir le désormais nouveau président de l'Assemblée nationale.

Après l'élection du numéro 1 de l'Assemblée nationale, les députés ont également élu d'autres membres du bureau exécutif à savoir Hadja Mémounatou Ibrahima (Premier vice-président), Gbalgueboa Kangbeni (Deuxième vice-président), Mohamed Sad Ouro-Sama (Troisième vice-président) et Pawoumoudom Wella (Cinquième vice-président). La séance plénière de ce mardi 28 octobre a aussi consisté en le remplacement de 14 députés du parti Unir venus de 12 circonscriptions électorales. Ils ont respectivement renoncé à leurs postes pour cause d'incompatibilité.