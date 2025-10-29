Sénégal: Modernisation des transports - Le FDTT opte pour un modèle résilient d'investissement et de gestion optimale

Axé sur le thème : "Financement des Transports publics : quelles solutions innovantes et durables pour accompagner la modernisation du secteur", la table ronde de haut niveau initiée par le Fonds de Développement des Transports Terrestres (FDTT) ce mardi 28 octobre 2025 à Dakar est venue à son heure.

Puisqu'il s'agit selon l'administrateur du FDTT, d'une tribune de réflexion, de partage et d'échange sur les problématiques du secteur des transports avec tous les acteurs concernés, mais aussi de formuler des recommandations concrètes et opérationnelles.

"Il s'agit de trouver une solution adéquate et efficiente à un problème prégnant qui a longtemps amoindri les performances du système des transports publics au Sénégal", a indiqué d'emblée Bara Sow, administrateur du FDTT.

Poursuivant, il dira qu"'aujourd'hui, le financement des systèmes de transports publics repose encore sur des mécanismes classiques.

Mais ces modèles montrent leurs limites : ils peinent à soutenir la modernisation, à garantir la confiance entre les partenaires, la durabilité et à assurer une mobilité accessible à tous.

Il est donc essentiel de réinventer le modèle de financement, en explorant des alternatives capables de relever les défis actuels et futurs du secteur".

M. Sow d'inviter à s'approprier du thème et d'engager la réflexion afin de formuler des recommandations concrètes et opérationnelles.

"Le financement de notre développement national et particulièrement du secteur des transports publics constitue, sans nul doute, l'un des piliers de notre économie. À cet effet, il s'agit d'un vecteur hautement stratégique d'équité territoriale et de cohésion sociale.

C'est la raison pour laquelle le thème de la table ronde qui nous réunit aujourd'hui porte, à juste titre, sur le «Financement des transports publics : quelles solutions innovantes et durables pour accompagner la modernisation du secteur ? ». Ce sera au prix de notre ingéniosité que l'organisation et la modernisation de nos systèmes de transports publics prendront corps", a-t-il souligné.

Pour sa part, le ministre en charge des transports terrestres et aériens qui a présidé la rencontre, dira que les recommandations issues des travaux vont traduire avec cohérence la problématique de cette journée de réflexion.

"c'est d'ailleurs tout le sens de l'organisation de cette table ronde qui concrétise à bien des égards une prise en charge des instructions du Chef de l'Etat, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, et celles du chef du gouvernement, Monsieur Ousmane Sonko.

Il s'agit principalement : d'optimiser les dispositifs et mécanismes de financement existants et de trouver de nouvelles pistes de financement du secteur", a indiqué Yankhoba Diémé qui n'a pas manqué d'inviter les panélistes à aller au fond des choses, à poser le problème sur tous les angles et à échanger en profondeur afin de trouver des solutions durables et adaptées au temps.

"Trouvons ensemble des solutions pérennes à la modernisation de notre système de transport, car c'est aussi à cette condition essentielle que notre développement et la transformation systémique qu'il implique se réalisera au plus vite", a martelé le ministre des transports.

A noter que cette table ronde qui a réunit des acteurs clés tels que les institutions publiques, les collectivités territoriales, les partenaires financiers, le secteur privé, les associations professionnelles ainsi que les acteurs socio-professionnels du secteur devra permettre d'évaluer sans complaisance les mécanismes existants et d'explorer en profondeur de nouvelles pistes de financement.

Les conclusions des travaux permettront de mettre sur pied un modèle résilient d'investissement et de gestion optimale des ressources afin de répondre, au mieux, à l'attente des pouvoirs publics, des partenaires, des opérateurs et des usagers du secteur.