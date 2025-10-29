Sénégal: Saint-Louis - La fondation Ndar Medicare au chevet des plus vulnérables

28 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Un bel élan de solidarité à Saint-Louis. La fondation Ndar Medicare a offert, ce week-end, 200 cartes de couverture médicale aux enfants talibés et 150 cartes aux personnes vulnérables. Une initiative destinée à faciliter l'accès à des soins de qualité à moindre coût, dans une région où les besoins sanitaires restent importants.

Portée par son président Mouhamadou Moustapha Niang, la fondation multiplie les actions sociales. Grâce à ses partenariats internationaux, elle prévoit de doter les structures sanitaires locales de matériel médical haut de gamme et d'ambulances, afin de renforcer les capacités de prise en charge.

M. Niang avait conduit une campagne de sensibilisation sur les risques liés à la vallée du Rift, tout en distribuant des produits détergents aux populations affectées par les eaux pluviales.

