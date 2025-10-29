Sénégal: Économie - Une croissance vigoureuse attendue à moyen terme, avec la mise en oeuvre de la Vision 2050

29 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

À moyen terme, après l'assainissement des finances publiques, une croissance économique vigoureuse devrait être enregistrée avec la mise en oeuvre de la Vision Sénégal 2050. C'est ce qu'a soutenu le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr. Il s'exprimait mardi, à l'issue d'une audience accordée au directeur adjoint du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), Mlachila Montfort.

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a reçu en audience, ce mardi 28 octobre 2025, le directeur adjoint du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), Mlachila Montfort, dans le cadre de la mission de cette institution au Sénégal.

Au cours des échanges, le ministre est revenu sur le profil prometteur de la croissance au cours des prochaines années, nonobstant l'impact temporaire de l'ajustement budgétaire lié à l'élimination des dépenses publiques non productives sur la croissance durant la période 2025-2026.

« À moyen terme, après l'assainissement des finances publiques, une croissance économique vigoureuse devrait être enregistrée avec la mise en oeuvre de la Vision Sénégal 2050, en s'appuyant sur les performances historiques du pays comme fondement », rapporte une note de la tutelle publiée à cet effet.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La même source renseigne que les discussions ont également porté sur la dette publique. À ce propos, le ministre Sarr a rappelé le caractère soutenable, au regard des paramètres reconnus d'analyse de sa dynamique. Il a invité le FMI à apprécier la situation du Sénégal au-delà des schémas officiels appliqués aux pays à faible revenu.

Ainsi, le ministre en charge de la Planification appelle le FMI à prendre en compte les spécificités structurelles du Sénégal, notamment son appartenance à une union monétaire, le poids des transferts des migrants comme source d'approvisionnement en devises. Mais aussi, l'accès aux marchés financiers internationaux.

Sur ce, le ministre de l'Économie a réitéré la ferme volonté du gouvernement, après des discussions entamées depuis plusieurs mois, de finaliser un programme avec le FMI tout en insistant sur le rôle catalytique que doit jouer cette institution dans la célérité que doit jouer cette institution en pareille circonstance.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.