Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Les stades Iba Mar Diop et la piscine olympique seront livrés en mars 2026, selon le COJOJ

Centres majeurs et névralgiques de l'organisations des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) « Dakar2026 », le stade Iba Mar Diop et la piscine olympique seront livrés au mois de mars prochain. Selon Abdoulaye Kanouté, le directeur de la communication, le comité d'organisation des Jeux Olympiques Sénégal aura assez de temps pour prendre possession des infrastructures, complètement transformées, à six mois de l'évènement mondial qui aura lieu du 31 octobre au 13 novembre 2026 au Sénégal.

Il n'y a pas place à l'inquiétude. Les chantiers entrepris au stade Iba Mar Diop et la piscine olympique seront livrés au plus tard dans cinq mois. Le directeur de la communication du Comité d'organisation des Jeux olympique de la Jeunesse (COJOJ), Abdoulaye Kanouté a donné des assurances sur l'avancement des travaux dans ses deux sites qui ont été réhabilités . «Les chantiers avancent très bien. On a des garanties du maître d'ouvrage qui s'occupe de la gestion au quotidien de ces infrastructures qui vont être réceptionnées par le COJOJ au premier trimestre. Donc au plus tard, au mois de mars 2026 », a-t-il assuré.

«On sera encore à six mois des jeux. Donc on aura assez de temps pour prendre possession de ces infrastructures et même y effectuer des testevents pour voir les fonctionnalités, etc.», souligne t-il. Abdoulaye Konaté estime que les installations prévues aux stade Iba Mar Diop et la Piscine olympique, considérés comme les centres névralgiques des compétitions, vont changer le visage de ses infrastructures. «Le stade Iba Mar (Diop) va être complètement transformé. Aujourd'hui, on va aller sur des tribunes de 8000 places, deux terrains concomitants, un terrain de football, un terrain de rugby, une arène multisport oùon va pouvoir pratiquer tous les sports de parquet. Donc, les

handballeurs, les volleyeurs et même les footballeurs de salle pourront tous effectuer leurs activités dans cette arène-là. La piscine olympique, en termes d'exploitation, était un petit peu en état délabrement assez avancé. Avec les travaux qui sont en train d'être effectués, on va déjà rendre la piscine ultra-moderne avec les dernières technologies. Et en dehors, il y aura un certain nombre d'espaces de basket, de tennis. Enfin, un certain nombre d'autres sports que les sportifs pourront pratiquer », mentionne-t-il.