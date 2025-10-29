Sénégal: Perturbations notées dans la fourniture de l'électricité, ces derniers jours - Le DG de SENELEC s'explique

Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines Birame Soulèye Diop a effectué hier, mardi 28 octobre 2025, des visites au Dispatching National de Senelec sis à Mbao qui est le centre de toutes les opérations de conduite de réseau. Le Directeur général de Senelec Papa Toby Gaye a profité de cette occasion pour annoncer que les perturbations du réseau de Senelec, notées ces derniers jours, sont causées par des problèmes relatifs à l'interconnexion avec les pays voisins.

Ces derniers jours, on a noté des perturbations sur la fourniture de l'électricité avec notamment des baisses de tentions et des délestages. Selon le directeur général de SENELEC Papa Toby Gaye, ces disfonctionnements sont dus à des contraintes liées à l'interconnexion avec les pays voisins. Il s'exprimait hier, mardi 28 octobre lors de la visite du ministre de l'Energie, du pétrole et des mines Birame Souleye Diop au dispatching national de SENELEC sis à Mbao. « Si dans un pays de la Sous-Région, in- terconnecté au réseau, il y a décrochage, sur la production, il y aura une baisse de tension.

Pour se préserver, Senelec décroche. Dans le flux descente d'énergie, nous avons une ligne qui est perturbée. Pour que les deux réseaux puissent synchroniser, il faut un certain nombre de paramètres à accorder. Malheureusement, nous les perdons parfois. C'est ce qui explique ces dysfonctionnements », explique-t-il. Selon lui, pour y remédier, il faut disposer de dispositifs de stockage qui peuvent permettre de réagir très rapidement en cas de disfonctionnement. « En général, ce qui se passe, entre la demande et l'offre, il faut toujours un équilibre. C'est ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence doit être de 5 Hz. Quand il y a des perturbations de part et d'autre, il faudrait des dispositifs qui permettent de réagir très rapidement. Ce sont des batteries de stockage ou en tout cas d'autres dispositifs qui peuvent permettre de réguler la fréquence quand cela se produit. Nous sommes aujourd'hui avec la coopération française et allemande, nous sommes en train d'installer une batterie de stockage de 56 MWh à Diass.

Nous sommes en train aussi de discuter avec des partenaires pour accueillir une batterie de 86 MWh pour pallier », a-t-il fait part.

Birame Souleye Diop, ministre de l'Energie, du pétrole et des mines a demandé à Senelec de partager davantage les informations avec les populations afin de lever ces contraintes. « Nous leur avons demandé de communiquer davantage. C'est extrêmement important. Nous sommes tous mobilisés pour obtenir les réponses, pour aboutir au principe que l'État nous enjoint de travailler. Et je demande vraiment à Senelec de recevoir les associations de consommateurs et de leur montrer ce qui existe, de leur donner les vraies informations. Parce qu'il n'y a rien à cacher, tout est transparent », soutient-il.

Le Ministre Birame Souleye Diop s'est aussi rendu au Port de Dakar pour la réception des turbines dans le cadre du projet Ndar Energy et à l'usine 3MD Energy sis à Keur Moussa (Thiès) où il a procédé à la pose de l'unité de postes électriques préfabriqués par cette entreprise spécialisée dans la fabrication d'équipements électriques. « En collaborant avec Senelec, 3MD Energy démontre qu'il est possible de produire localement avec compétence, rigueur et innovation les équipements indispensables dans le système énergétique.

Ce partenariat incarne la complémentarité public-privé entre la vision stratégique de l'Etat et la capacité d'exécution de nos industriels nationaux. A travers la production locale de postes électriques préfabriqués, nous exigeons notre dépendance aux importations. Nous créons des emplois qualifiés et des insertions de tissus industriels sénégalais. C'est cela la souveraineté énergétique par l'industrie nationale », indique le Ministre.