Sénégal: Les syndicats d'Air sénégal appellent à des mesures urgentes pour sauver la compagnie en difficulté financière

Air Sénégal au bord de l'asphyxie ? Alors que la compagnie vient d'être désignée transporteur officiel des Jeux olympiques de la jeunesse qui se tiendront en octobre 2026, les délégués du personnel de la compagnie nationale ont décidé de saisir les autorités. Dans une note rendue publique sur les réseaux sociaux, les syndicats alertent sur une crise financière et opérationnelle sans précédent, selon eux. Ils exigent des mesures urgentes pour sauver le pavillon national.

Une dette financière colossale de plusieurs centaines de milliards de Francs CFA et des retards de salaire. Dans cette note, que le personnel d'Air Sénégal a choisi de rendre publique, les maux listés sont nombreux. Les délégués dénoncent des décisions « hasardeuses » comme l'achat de nouveaux avions opérés à l'encontre des recommandations du business plan, ou encore le choix depuis le début de l'année de louer une dizaine d'avions avec équipage. Opération jugée coûteuse par les délégués du personnel.

Autre problème pointé : alors qu'Air Sénégal exploitait encore quatre avions sur huit à l'été 2024, un seul appareil (un ATR72) serait aujourd'hui en service. Pour maintenir la liaison Dakar-Paris, la direction aurait également loué un Boeing 777 âgé de 22 ans, dont les coûts d'exploitation seraient 30 % plus élevés.

Les délégués du personnel dénoncent enfin une organisation d'entreprise minée par des nominations sans transparence et des soupçons de népotisme. S'ils saluent la décision des autorités, en avril dernier, de faire un audit complet de la compagnie, ils demandent à pouvoir rencontrer au plus vite leur ministre pour proposer des mesures de sauvetage de la compagnie nationale.

