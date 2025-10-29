Mali: Nouvelle attaque du Jnim près de Bamako, les États-Unis appellent leurs ressortissants à quitter le pays

Au Mali, la pression du Jnim, groupe terroriste proche d'al-Qaïda, dirigé par Iyad Ag Ghaly, se poursuit.Ce 28 octobre, un important convoi de transport d'essence et de gasoil a été attaqué non loin de Bamako. Aucun bilan de cette embuscade n'a été fourni, l'armée ne communiquant jamais sur ce type d'attaque. Une situation complexe qui a poussé les États-Unis à demander à leurs ressortissants de quitter le pays immédiatement.

Au Mali, sur les vidéos de propagande diffusées par les jihadistes, d'intenses et noires volutes de fumée, caractéristiques des feux d'essence, s'élèvent dans le ciel. Seuls les camions, à l'avant et à l'arrière du convoi, sont en feu, stratégie efficace pour bloquer la majorité des véhicules, près de 40 citernes selon des sources locales, qui ne sont donc pas touchées par les flammes et deviennent visiblement le butin de guerre des jihadistes.

L'attaque s'est déroulée le long de la RN24, axe goudronné qui relie le sud-ouest du pays à la capitale Bamako, dans une zone boisée, située à 50 kilomètres de Kati, ville garnison, véritable base de la junte militaire, coeur du pouvoir du général Assimi Goita.

En fin de journée ce mardi 28 octobre, l'ambassade américaine au Mali a indiqué : « la poursuite du conflit entre le gouvernement malien et les terroristes accroit l'imprévisibilité de la situation à Bamako ». L'ambassade a ainsi appelé ses ressortissants à quitter « immédiatement, par avion commercial, le Mali. »