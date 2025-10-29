Afrique de l'Est: Océan Indien - Saisie record de plus d'une tonne de méthamphétamine

La marine kényane, appuyée par le CRFIM, le CROC et la COI, a mené une opération exemplaire qui marque un tournant dans la lutte contre le narcotrafic maritime.

Une opération conjointe menée le 25 octobre dernier à quelque 600 kilomètres des côtes kényanes a permis la saisie record de 1 024 kilos de méthamphétamine dissimulés à bord d'un dhow.

Une prise historique, fruit d'une coordination régionale inédite sous l'impulsion de la Commission de l'océan Indien (COI) et du programme Safe Seas Africa, soutenu par l'Union européenne. L'alerte initiale est venue du Centre régional de fusion de l'information maritime (CRFIM), basé à Madagascar. Ce centre a identifié le navire suspect grâce au recoupement de données et à l'analyse de trajectoires anormales.

Main dans la main

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En étroite collaboration avec le Centre régional de coordination des opérations (CROC) aux Seychelles, le CRFIM a orienté la marine kényane vers le dhow, tandis qu'un avion de patrouille seychellois assurait la surveillance aérienne. Le navire a finalement été intercepté puis escorté jusqu'à Mombasa, où la Direction des enquêtes criminelles (DCI) a pris en charge les six trafiquants étrangers arrêtés.

Cette opération illustre la montée en puissance de l'architecture régionale de sécurité maritime mise en place par la COI. Un mécanisme qui, au-delà du partage d'informations, permet désormais des actions coordonnées et efficaces en mer. Pour les autorités régionales, cette réussite confirme que la lutte contre le trafic de stupéfiants dans l'océan Indien ne peut être gagnée qu'à travers une coopération soutenue et des échanges permanents entre États.