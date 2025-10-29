Madagascar: Grève à la Jirama - Le paiement des factures en suspens

La grève générale du personnel de la Jirama entame sa deuxième semaine à Mahajanga. Tous les locaux de la direction régionale sont fermés, y compris les caisses à Ampasika.

Aucun service minimum n'est appliqué. Le paiement des factures est alors suspendu depuis la semaine dernière. Les factures ont déjà été distribuées depuis plusieurs jours.

Des abonnés sont revenus confus lundi car ils espéraient pouvoir honorer leurs factures. Des agents du mobile bank Orange Money, par contre, étaient présents sur place ce jour-là. Ils ont proposé le paiement via mobile aux clients présents.

« Nous recevons le paiement par Orange Money et nous délivrons des tickets en guise de pièce justificative de paiement. Mais des frais de cinq cents ariary sont prélevés en sus de la facture », a expliqué une responsable.

Des abonnés ont accepté de réaliser l'opération sur place, car le service est très rapide.

La grève des syndicalistes de la Jirama à Madagascar pourrait entraîner un problème au niveau de la trésorerie de la société. La nomination du nouveau ministre de l'Énergie hier apporterait probablement une solution face à la paralysie des activités économiques et aux perturbations sociales au niveau de cette société de distribution d'eau et d'électricité.

Rappelons que des séries de coupures de courant ont marqué le week-end dernier à Mahajanga. Les délestages ont duré plus de deux heures dans la matinée et autant dans l'après-midi, dans plusieurs quartiers de la ville. Les conséquences et dégâts ont été nuisibles pour certains. Entre autres, des appareils frigorifiques détériorés à cause d'un court-circuit dû aux coupures intempestives. Les messes du dimanche matin ont été également perturbées plusieurs fois par les coupures de courant.

Le plus dur pour les habitants est le manque d'eau car les stations de pompage d'eau qui fonctionnent à l'électricité sont à l'arrêt. De longues files interminables étaient observées autour de ces kiosques à eau dont celui au croisement du bloc administratif à Ampisikina.