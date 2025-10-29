Soudan: Le Ministère Turc des AE condamne les atrocités par les FSR contre les civils à El Fasher

Le Ministère Turc des Affaires Étrangères a condamné Mardi vivement les atrocités commises par les milices du Soutien Rapide contre les civils à El Fasher, affirmant son accord avec la déclaration publiée Mardi par la Ligue Arabe sur les événements à El Fasher.

Le Ministère Turc des Affaires Étrangères a souligné la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à El Fasher et dans ses environs, de l'arrêt des attaques contre les civils innocents, de la garantie de passage sécurisé et de la livraison sans obstacles de l'aide humanitaire.

Le Ministère Turc des Affaires Étrangères a affirmé son soutien à l'unité, à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Soudan.