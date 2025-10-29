Ile Maurice: Visite d'état en Inde - Rs 3,8 millions engagées

La question du député de l'opposition Adrien Duval sur le coût et la composition de la délégation mauricienne ayant accompagné le Premier ministre en Inde a animé les débats parlementaires.

Le chef du gouvernement a indiqué avoir conduit une délégation de haut niveau composée de cinq ministres, un ministre adjoint, un député, des hauts fonctionnaires, des dirigeants d'institutions publiques et une cinquantaine de représentants du secteur privé. Le coût total supporté par le Prime Minister's Office s'élève à environ Rs 3,8 millions, couvrant essentiellement les billets d'avion et les indemnités journalières. Le Premier ministre a précisé que le barème appliqué est resté inchangé depuis 2017, ajoutant que les représentants du sec- teur privé ont entièrement financé leurs propres dépenses.

Navin Ramgoolam en a profité pour lancer une pique à Adrien Duval, rappelant que ce dernier avait effectué trois missions officielles durant ses 78 jours à la présidence de l'Assemblée «sous des circonstances douteuses». Selon le Premier ministre, près de Rs 800 000 avaient alors été dépensées, «sans que personne ne sache quels bénéfices le pays en a tirés».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le fond, Navin Ramgoolam a mis en avant les retombées majeures de son déplacement à New Delhi et Varanasi : un package économique spécial de 680 millions de dollars américains (environ Rs 31 milliards) et une subvention de 25 millions de dollars américains octroyés par le gouvernement indien. Plusieurs accords ont également été signés dans les domaines de l'Énergie, de la Recherche spatiale, de l'Éducation et des Technologies. Le Premier ministre a exprimé sa gratitude envers Narendra Modi et a souligné que Maurice reste «un partenaire privilégié d'une puissance appelée à devenir la troisième économie mondiale d'ici 2027».