Ile Maurice: Le 6 novembre prochain - Le MRC incorpore un slalom dans la Ronde Toyota

Pour l'ultime épreuve de son championnat, le Motor Racing Club (MRC) n'a pas hésité à mettre les petits plats dans les grands. Prévue pour les 6, 7, 8 et 9 novembre, la «26e Ronde Toyota» inclura un slalom dans une des zones de stationnement du Bagatelle Mall. Le premier jour de ce rallye des 100 km, le jeudi 6 novembre, le MRC tiendra ce qu'on appelle dans le jargon du rallye un «shakedown», à partir de 17h45.

Au championnat du monde des rallyes sur route, le «shakedown» se déroule en prélude à une épreuve, sur un secteur chronométré, et est une sorte de roulage d'essai. Il s'agit donc d'un circuit spécialement aménagé permettant aux équipages de tester leurs véhicules dans des conditions proches de celles d'une compétition. Co-sponsorisée par Toyota (Mauritius) Ltd, UM Compétition et CIM Finance, la 26e édition de la Ronde Toyota constituera la cinquième et dernière manche du Championnat de Rallye MRC 2025.

21 spéciales totalisant 135 kms

L'épreuve se déroulera en quatre étapes et comprendra 21 épreuves spéciales, totalisant 135 km, les liaisons étant exclues. Après une entrée à Bagatelle, les pilotes auront comme plat de résistance les spéciales de Bassin-Blanc, le vendredi 7 novembre, en soirée à partir de 20h25.

Trois montées de 5,5 km et trois descentes sont au menu, qui sera un peu plus corsé le samedi 8 novembre avec cinq passages de 11,6 km à Plaine-Champagne, toujours en nocturne. Les équipages termineront la saison avec six passages à Fantaisie à partir de 12h25, soit trois montées de 7 km et trois descentes.

La proclamation des résultats se fera au 42 Market Street de Bagatelle Mall, aux alentours de 18h30. À noter que la fermeture des inscriptions et le paiement des frais de participation sont prévus ce mercredi à 18h00. Les packs de rallye des équipages seront remis chez Toyota (Mauritius) Ltd à Bagatelle Motor City de 17h45 à 18h45, le lundi 3 novembre.

À partir du mercredi 5 novembre, place déjà aux choses sérieuses avec les vérifications administratives et techniques au 42 Market Street de Bagatelle Mall de 18h00 à 21h00. Les voitures entreront alors au parc fermé pour ne ressortir que pour ce premier «shakedown» de l'histoire du rallye à Maurice.

Thierry Duvivier a déjà été sacré champion de Maurice. Il roulera pour signer le grand chelem, soit un cinq sur cinq.

Le programme

Etape 1 - Jeudi 6 novembre - Bagatelle :

· 16h30 Ouverture du parc fermé et pointage des équipages

· 17h00 Reconnaissance du circuit à pied

· 17h15 Défilé des voitures en file indienne.

· 17h45 Départ ES 1 (Circuit du Rallye Show à Bagatelle : - 0.5 km)

Départ ES 2 (Circuit du Rallye Show à Bagatelle : - 0.5 km)

Départ ES 3 (Circuit du Rallye Show à Bagatelle : - 0.5 km)

Départ ES 4 (Circuit du Rallye Show à Bagatelle : - 0.5 km)

· 21h00 Fin étape 1

· 22h00 Fermeture du parc sur l'aire de stationnement de 42 Market Street de Bagatelle Mall

Etape 2 - Vendredi 7 novembre - Bassin Blanc :

· 16h45 Ouverture du parc fermé et pointage des équipages

· 16h55 Réunion des équipages et distribution carnets de bord

· 18h00 Départ de 42 Market Street de Bagatelle Mall pour Pétrin en passant par les routes M1, M2, l'autopont de La Vigie, le Bypass de La Brasserie et Mare aux Vacoas.

· 20h25 Départ ES 5 (Les Mares - Chamouny : - 5.5 km)

Départ ES 6 (Chamouny - Les Mares : - 5.5 km)

Départ ES 7 (Les Mares - Chamouny : - 5.5 km)

Départ ES 8 (Chamouny - Les Mares : - 5.5 km)

Départ ES 9 (Les Mares - Chamouny : - 5.5 km)

Départ ES 10 (Chamouny - Les Mares : - 5.5 km)

· 01h00 Fin étape 2

· Retour en parc fermé sur l'aire de stationnement de 42 Market Street de Bagatelle Mall

Etape 3 - Samedi 8 novembre - Plaine-Champagne :

· 16h00 Ouverture du parc fermé et pointage des équipages

· 16h10 Réunion des équipages et distribution carnets de bord

· 17h15 Départ de 42 Market Street de Bagatelle Mall pour Pétrin en passant par les routes M1, M2, l'autopont de La Vigie, le Bypass de La Brasserie et Mare aux Vacoas.

· 19h15 Départ ES 11 (Rhumerie de Chamarel - Les Mares : - 11.6 km)

Départ ES 12 (Les Mares - Rhumerie de Chamarel : - 11.6 km)

Départ ES 13 (Rhumerie de Chamarel - Les Mares : - 11.6 km)

Départ ES 14 (Les Mares - Rhumerie de Chamarel : - 11.6 km)

Départ ES 15 (Rhumerie de Chamarel - Les Mares : - 11.6 km)

· 01h00 Fin étape 3

· Retour en parc fermé sur l'aire de stationnement de 42 Market Street de Bagatelle Mall

Etape 4 - Dimanche 9 novembre - Fantaisie :

· 09h50 Ouverture du parc fermé et pointage des équipages

· 10h00 Réunion des équipages et distribution carnets de bord

· 10h55 Départ de 42 Market Street de Bagatelle Mall pour Chamarel en passant par les routes M1, Phoenix, Phoenix - Beau Songes Link Road, Cascavelle, Tamarin, Case Noyale et Chamarel

· 12h25 Départ ES 16 (Descente Fantaisie en direction de Baie du Cap : - 7 km)

Départ ES 17 (Montée Fantaisie en direction de Chamarel : - 7 km)

Départ ES 18 (Descente Fantaisie en direction de Baie du Cap : - 7 km)

Départ ES 19 (Montée Fantaisie en direction de Chamarel : - 7 km)

Départ ES 20 (Descente Fantaisie en direction de Baie du Cap : - 7 km)

Départ ES 21 (Montée Fantaisie en direction de Chamarel : - 7 km)

· 17h00 Fin étape 4

· Retour en parc fermé sur l'aire de stationnement de 42 Market Street de Bagatelle Mall

· Proclamation des Résultats et Remise des Prix à partir de 18h30, au 42 Market Street de Bagatelle Mall.