Ile Maurice: Megh Pillay avait informé Paul Bérenger dimanche

29 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

Moment de confusion hier au Parlement, lorsque le leader de l'opposition a affirmé que le Premier ministre par intérim, Paul Bérenger, avait déclaré, lors d'une conférence de presse sur l'atterrissage du jet privé de Mamy Ravatomanga, qu'il avait été tenu au courant de la situation par le chairman d'Airports Holdings.

Joe Lesjongard n'a toutefois pas précisé que Bérenger avait dit avoir été informé à partir de dimanche, soit le lendemain de l'atterrissage, par Megh Pillay. Ce dernier n'était même pas au courant samedi soir.

Quand Navin Ramgoolam affirme que Bérenger n'était pas au courant, il parlait de samedi, au moment des faits et dans les heures qui ont suivi l'atterrissage controversé du jet de Mamy. Cette confusion a conduit le Premier ministre à dire que « the other guy is lying », alors que l'un faisait référence à samedi soir, tandis que Bérenger et Pillay ne se sont parlé de cette affaire qu'à partir de dimanche.

D'où le quiproquo. Personne n'a menti !

