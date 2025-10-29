Ile Maurice: «National Agency for Drug Control» - Rs 70 millions de budget et des ajustements à venir

La National Agency for Drug Control (NADC) se trouve encore dans sa phase de mise en place, a indiqué le Premier ministre en réponse à une question du député indépendant Franco Quirin.

Dotée d'un budget annuel de Rs 70 millions pour l'exercice 2025-2026, la NADC a pour mission de coordonner la lutte nationale contre la drogue à travers la prévention, la réhabilitation, la réduction des risques et l'application de la loi. Le Premier ministre a précisé que l'agence, encore en construction administrative, bénéficie actuellement de l'appui de dix officiers du Prime Minister's Office pour gérer les volets des finances, ressources humaines, approvisionnement et hébergement.

Le Chief Executive Officer, Fayzal Sulliman, perçoit un salaire mensuel de Rs 169 350, incluant les allocations de déplacement et de téléphone, ainsi que les avantages contractuels tels que voiture de fonction, indemnités de passage et prime de départ. Quant au Chairperson, Sam Lauthan en poste depuis le 16 juin 2025, il reçoit une allocation mensuelle de Rs 40 000. À ce jour, un total de Rs 2,24 millions a été décaissé au titre des salaires, honoraires et dépenses administratives. Le Premier ministre a indiqué que sept postes clés, dont celui d'administrateur et de coordinateurs, ont été récemment publiés, attirant 144 candidatures. Les entretiens auront lieu du 3 au 7 novembre prochain.

Navin Ramgoolam a toutefois reconnu que la performance de l'agence «n'a pas totalement satisfait le gouvernement». Des plaintes d'ONG et d'acteurs du terrain ont été reçues concernant «un manque de coordination des efforts». Le chef du gouvernement a promis des mesures correctives pour renforcer l'efficacité et la crédibilité de la nouvelle agence antidrogue.

