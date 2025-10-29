Ile Maurice: Démission de Rama Sithanen - Rs 5,5 millions versées, il ne s'agit pas d'une compensation

L'affaire entourant le départ de l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), Rama Sithanen, continue de faire des remous. Lors de la séance parlementaire, Adrien Duval a interrogé Navin Ramgoolam sur la base du calcul du montant de Rs 5,5 millions versé à l'ex-gouverneur à la suite de sa démission.

Le Premier ministre (PM) a tenu à clarifier d'emblée : «Ce n'est pas une compensation, mais les sommes dues qui lui sont légalement payables.» Selon les informations communiquées par la Banque de Maurice, la somme comprend le remboursement des congés annuels et maladie non pris, l'encaissement des avantages de voyage accumulés, le bonus annuel au prorata et trois mois de salaire en lieu et place du préavis.

Au total, Rama Sithanen a perçu Rs 9 millions de rémunérations pendant son mandat de gouverneur et il a effectué 35 jours de missions officielles à l'étranger, a précisé le PM. Interpellé par Adrien Duval sur le bien-fondé d'un payment in lieu of notice pour une personne ayant démissionné, Ramgoolam a répondu : «C'est conforme à la loi. La section 18 de la Bank of Mauritius Act prévoit qu'un gouverneur doit donner trois mois de préavis s'il souhaite démissionner. Dans ce cas, il n'a pas pu le faire, car je lui avais demandé de démissionner. Il a donc été considéré comme ayant donné son préavis.»

Quelques heures après le débat, Adrien Duval a réagi sur Facebook : «Le monde à l'envers. C'est l'employé démissionnaire qui touche un payment in lieu of notice, alors qu'une enquête est toujours en cours !»

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn