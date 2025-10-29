Ile Maurice: Volley-ball - La FMVB déniche ses futurs champions

Samedi dernier, dès 8 h 30, une effervescence inhabituelle régnait dans la cour du gymnase Pandit Sahadeo, à Vacoas. De nombreux enfants accompagnés de leurs parents faisaient la queue devant l'entrée du gymnase pour s'inscrire à l'exercice de détection, mené par le staff technique de la Fédération mauricienne de Volley-Ball (FMVB).

Cet exercice était réservé à la catégorie d'age de 10-14 ans. Plusieurs tests physiques étaient au menu pour les enfants qui s'y sont prêtés de bonne grâce.

La taille de tous les jeunes ayant pris part à la détection a été mesurée.

«Notre objectif est de détecter de nouveaux talents pour des compétitions de jeunes qui auront lieu dans les années à venir, dans les catégories U18 et U23, entre autres. Nous avons contacté les clubs afin qu'ils délèguent des jeunes mais il y en a d'autres qui ont su à travers les réseaux sociaux. La nouvelle a aussi été transmise de bouche à oreille. Les enfants viennent de toutes les régions du pays», indique Sanjeev Jundoosing, responsable de la commissions des entraîneurs de la FMV, qui a supervisé les opérations aux côtés du Directeur Technique National (DTN) Zoran Kovacic.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plusieurs entraîneurs étaient présents pour soumettre les jeunes aux tests. «Nous enregistrons les informations de base comme la taille, le poids, l'envergure, la détente et nous voulons voir leur motricité. Nous conserverons les meilleurs, peut-être une trentaine, qui viendront s'entraîner ici même, au gymnase Pandit Sahadeo, qui sera le centre d'excellence, alors que les autres seront canalisés vers des écoles dans différentes régions du pays», explique notre interlocuteur.

Le sprint : un exercice qui donne une claire idée de l'explosivité.

Selon le technicien, la prochaine étape sera de voir quelles sont leurs aptitudes avec le ballon. «Nous allons inviter ceux que nous aurons retenus à des sessions d'entraînement. Nous travaillerons avec eux pendant un mois. En fait, notre but est de rendre ces jeunes compétitifs pour le niveau africain. Nous aurons une réunion d'explication avec les parents et il y aura certaines choses à mettre en place sur le plan administratif, avant de lancer la machine», dira encore Sanjeev Jundoosing, qui se réjouit de la participation de 140 jeunes garçons et filles confondus.

Les participants accompagnés de leurs parents s'inscrivent à l'entrée du gymnase.

En tout cas, l'enthousiasme est bien présent chez les jeunes comme chez leurs parents. «C'est une très bonne chose que d'avoir une activité physique quand on est étudiant. Cela emmène un équilibre», confie LaEtitia How Hong, venue participer à cette séance de détection. «Le sport m'apporte beaucoup d'avantages physiques et mentaux», renchérit Sky Sauteur, qui marche sur les traces de son père, Evans, capitaine du Quatre-Bornes VBC.

Une jeune se soumettant à un test de détente verticale.

Le soutien des parents quand un enfant pratique un sport est très importantel. Ce n'est pas Sujata Jusna, qui a accompagné sa fille au gymnase, qui dira le contraire. «Je suis présente pour apporter mon soutien à ma fille. Son papa est déjà dans le domaine du volley en tant qu'arbitre. Je pense qu'il est important d'encourager les jeunes à faire du sport pour qu'ils restent en bonne santé», a-t-elle fait ressortir.

Cet exercice de détection est une étape dans la relance du volley-ball mauricien. Les responsables ont compris qu'il fallait à tout prix miser sur la jeunesse pour construire l'avenir. Il est à souhaiter que la FMVB garde le cap !