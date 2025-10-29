Madagascar: Conservation de la biodiversité - Les défis de la nouvelle équipe du MEDD

Deux mois. C'est le délai fixé par le Président de la Refondation de la République, le Colonel Michael Randrianirina, aux nouveaux membres du gouvernement Rajaonarivelo pour obtenir des résultats palpables.

Dans un contexte de transition politique et d'attentes sociales fortes, la mission s'annonce herculéenne pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable, désormais dirigé par Michaël Manesimana. Le premier défi reste la déforestation galopante, qui ronge chaque année des milliers d'hectares de forêts primaires.

Selon les données officielles du MEDD et de Global Forest Watch, la perte du couvert forestier s'est accélérée depuis 2020. Et la menace sur la biodiversité unique du pays est bien réelle. À cela s'ajoutent les pressions économiques telles que la pauvreté rurale, la dépendance au bois-énergie et les pratiques agricoles de subsistance, qui alimentent la dégradation des terres.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le Sud, par exemple, la sécheresse chronique fragilise encore les écosystèmes et pousse les communautés vers des solutions de survie peu durables. Parmi les autres défis majeurs de la nouvelle équipe figure également la lutte contre les trafics d'espèces sauvages et protégées, un fléau qui se nourrit de la corruption pour s'étendre et subsister. Des pratiques qui sapent les efforts de conservation.

Contrainte de temps

Il faut se rendre à l'évidence : il est impossible de tout transformer en soixante jours. Plutôt que de s'éparpiller, la nouvelle équipe devrait donc miser sur des actions visibles et mesurables. Elle sera d'ailleurs jugée à travers des indicateurs, des KPIs, si l'on s'en tient aux dires du Premier ministre Herintsalamana Rajaonarivelo. Sans prétendre être plus technique que les agents du ministère, sécuriser quelques zones prioritaires de conservation, lancer des opérations de reboisement communautaire et afficher une gouvernance exemplaire pourraient être des pistes.

Gouvernance oblige, communiquer les interventions et leurs résultats afin de rassurer toutes les parties prenantes (politiques, techniques, financières, OSC) sera autant de signaux d'un engagement réel. Comme la refondation attend ses preuves, protéger la biodiversité tout en répondant à l'urgence sociale constitue, pour le MEDD, l'épreuve de vérité d'un gouvernement qui promet de reconstruire la République sur des bases durables.