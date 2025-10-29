Madagascar: Fondation Axian - Des toits d'espoir pour les familles sinistrées après les flammes

29 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Suite aux incendies dévastateurs survenus à Ankorondrano Andrefana et Mananjary, la Fondation Axian s'engage aux côtés des sinistrés pour la reconstruction de leurs logements, offrant des matériaux essentiels à la reprise d'une vie digne.

Après les incendies qui ont ravagé plusieurs habitations à Tsaramasay Ankorondrano Andrefana et à Mananjary, la Fondation Axian a répondu présente pour soutenir les familles sinistrées. À Ankorondrano, des tôles et des pointes ont été distribuées aux ménages actuellement hébergés provisoirement sur le terrain de Tanimenabe Tsaramasay.

Ces dons, destinés à la reconstruction des habitations détruites, ont également été remis aux sinistrés d'Andohatapenaka. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des actions solidaires menées par la Fondation, notamment à Mananjary où 1 830 familles ont récemment bénéficié d'un appui à la reconstruction après de graves incendies.

« Dans les moments de détresse, la solidarité devient une responsabilité collective. En accompagnant ces familles, nous souhaitons redonner espoir et dignité à ceux qui doivent tout reconstruire face à cette situation dramatique », Jessica Razakamanantsoa, Community Relations Manager du groupe Axian. La maire d'Antananarivo, Harilala Ramanantsoa, et le Directeur Général du BNGRC, le Général Elack Andriankaja, se sont également rendus sur place pour témoigner leur soutien. Pour les familles touchées, reconstruire leur maison est devenu une urgence vitale.

Aides

Noeline et Mercia, deux mères de famille, n'ont pu sauver que quelques papiers et une couverture lors de l'incendie à Tsaramasay le 26 octobre. Aujourd'hui, 18 personnes issues de quatre foyers vivent sous une même tente sur les lieux. « Ce don de la Fondation Axian est un immense soulagement. Il nous donne l'espoir de rebâtir peu à peu nos maisons », confie Noeline. En attendant un retour à la normale, les sinistrés lancent un appel à la solidarité : ils espèrent encore recevoir des matelas, car ils dorment actuellement sur des palettes.

